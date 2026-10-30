Ronaldo Taşkent'e gelmiyor: Al Nassr yıldızı Pakhtakor maçını kaçıracak

Elit Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında Taşkent'te oynanacak Pakhtakor ve Al Nassr arasındaki kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler için beklenmedik bir haber yayıldı. Suudi Arabistan'ın ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo Özbekistan'dakimaçı kaçıracak.

Suudi Arabistan'ın «Addiriyah» gazetesinin haberine göre, takımın teknik direktörü Ange Postecoglou, Taşkent seyahati öncesinde Portekizli golcüyü maç kadrosuna almama kararı aldı.

Kararın nedeni: Yoğun takvim ve yük yönetimi

Portekizli yıldızın kadroya alınmamasıyla ilgili resmi bir tıbbi gerekçe açıklanmamış olsa da uzmanlar durumu şu faktörlerle açıklıyor:

Yoğun maç trafiği: Al Nassr şu anda Suudi Pro Ligi ve kıta çapındaki turnuvalarda yoğun bir takvimle mücadele ediyor. Teknik heyet, ana liderleri dinlendirmek ve güçleri doğru dağıtmak amacıyla böyle bir adım attı;

Yerel ligdeki kıyasıya rekabet: Riyad kulübü iç ligde şampiyonluk mücadelesi veriyor ve yaklaşan kritik maçlar öncesinde Ronaldo'yu uzun uçuşlardan ve yorgunluktan korumanın önemli olduğu değerlendirildi.

Al Nassr'ın Suudi ligindeki performansı

Riyad devi iç ligde oldukça güven verici bir performans sergiliyor:

11 maçta 9 galibiyet: Ange Postecoglou'nun öğrencileri, sezon başından bu yana oynanan 11 haftanın 9'undan galibiyetle ayrıldı;

Puan kayıpları: Takım sezon boyunca sadece Al Ittihad'a mağlup olurken, bir diğer haftada Al Khaleej ile berabere kaldı;

Puan durumundaki vaziyet: Takım şu anda topladığı 28 puanla 2. sırada yer alıyor. Lider Al Qadsiah'ın da aynı puana sahip olduğu şampiyonluk yarışı kızışmış durumda.

Taşkentli futbolseverler efsanevi Cristiano Ronaldo'nun Pakhtakor Merkez Stadyumu'ndaki performansını büyük bir heyecanla bekleseler de, Suudi kulübü diğer yıldızlarıyla Özbekistan'ın başkentinde ciddi bir direnç göstermeye hazırlanıyor.