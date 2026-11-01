Cristiano Ronaldo neden Taşkent'e gelmedi? Al-Nassr teknik direktörü sebebini açıkladı
AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının 4. haftası kapsamında Taşkent, bir büyük futbol akşamına daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan'ın yıldızlar topluluğu Al-Nassr'ın konuk olacağı maç öncesinde teknik direktör Ange Postecoglou, basın toplantısına katılarak önemli konularda değerlendirmelerde bulundu.
Avustralyalı deneyimli uzman, Taşkent'in Pakhtakor takımına karşı oynanacak maçın zorluğunu, Cristiano Ronaldo'nun Taşkent'e gelmeme nedenini ve takımının planlarını açıkça ifade etti. Karşılaşma yarın, 2 Kasım günü saat 18:45'te Pakhtakor Merkez Stadyumu'nda başlayacak.
Pakhtakor'un Suudi kulüplerine karşı tehlikesi ve analizi
Ange Postecoglou, rakibi ciddi şekilde analiz ettiklerini vurgulayarak 'Aslanlar'ın tehlikeli yönlerine dikkat çekti:
Hücumdaki agresiflik: Pakhtakor'un hücum potansiyeli yüksek değerlendirildi. Kendi sahalarında her türlü rakibe karşı baskı kurabiliyorlar;
Suudi devleriyle beraberlikler: Özbek kulübünün önceki iki Suudi takımına karşı boyun eğmeyip puan alması, Al-Nassr teknik ekibi tarafından dikkate alındı;
Kendi oyununa vurgu: Rakip ne kadar analiz edilirse edilsin, Postecoglou öğrencilerinin kendi tarzlarına ve felsefelerine sadık kalacaklarını belirtti.
Ronaldo neden gelmedi? Rotasyon ve iç ligdeki önemli maç
Milyonlarca Özbek taraftarın merak ettiği temel konu olan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kadroda olmamasıyla ilgili teknik direktör detaylı açıklama yaptı:
Yoğun takvim ve rotasyon: Takımdaki oyuncu sayısının yeterli olduğunu ancak takvimin aşırı yoğunluğu nedeniyle Ronaldo ve diğer bazı kilit oyunculara dinlenme izni verilmesi kararının alındığını belirtti;
Ligdeki kritik maç: Cuma günü Suudi Pro Ligi'nde takımı bekleyen çok önemli karşılaşmanın da bu kararın alınmasında etkili olduğu ifade edildi;
Hız ve istikrar: FIFA günlerinden sonra takımın oyununun geliştiği, sezon başında nem ve uyum sorunları yaşansa da şu anda sistemsel istikrara ulaşıldığı vurgulandı.
Maç hakkında bilgi:
Turnuva: AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 4. Hafta
Karşılaşma: Pakhtakor (Özbekistan) — Al-Nassr (Suudi Arabistan)
Tarih ve saat: 2 Kasım, 18:45 (Taşkent saati)
Stadyum: Pakhtakor Merkez Stadyumu, Taşkent
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