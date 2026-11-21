Ronaldo gol attı ve penaltı kaçırdı: Al-Nassr 1-3 mağlup oldu
Cristiano Ronaldo gol atarak Al-Nassr'ı öne geçirdi, ancak Portekizli yıldızın golü bu kez takımına galibiyet getirmedi. Suudi Arabistan liginin 13. haftasında Al-Ahli, sahasında Al-Nassr'ı 3-1 mağlup etti. Cidde ekibi, maçın ikinci yarısında rakibini geride bırakarak üç puanın sahibi oldu.
Ronaldo perdeyi açtı ama penaltı kaçırdı
Maça hızlı başlayan Al-Nassr, 14. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçti. Bu gol, Portekizli futbolcunun profesyonel kariyerindeki 986. golü oldu.
Ancak Ronaldo için maçın başında bir fırsat daha doğdu. 18. dakikada Al-Nassr penaltı kazandı, fakat Cristiano bu fırsatı değerlendiremedi. Böylece konuk ekip farkı açma şansını tepti ve rakibinin oyuna dönmesine izin verdi.
Al-Ahli ilk yarının sonunda eşitliği sağladı
Cidde ekibi, ilk yarının uzatma dakikalarında skoru eşitlemeyi başardı. 45+1. dakikada Galeno golü atarak tabelayı 1-1'e getirdi.
İkinci yarıda ise ev sahibi ekip inisiyatifi eline alarak galibiyet için gereken golleri buldu.
71. dakikada Ivan Toney penaltıdan Al-Ahli'yi öne geçirdi. Dört dakika sonra, 75. dakikada Ibanez golü atarak skoru 3-1 yaptı.
Kalan sürede Al-Nassr skoru değiştiremedi ve karşılaşma ev sahibinin galibiyetiyle sona erdi.
Puan durumunda değişiklik
Bu galibiyetle puanını 24'e yükselten Al-Ahli, Suudi Arabistan Pro Ligi puan durumunda dördüncü sıraya yerleşti.
Al-Nassr ise 28 puanla üçüncü sırada kaldı. Ronaldo'nun golüne rağmen takım, bu hafta puan kaybı yaşamaktan kurtulamadı.
Suudi Arabistan Pro Ligi. 13. Hafta
Al-Ahli – Al-Nassr 3:1
Goller: Galeno, 45+1; Toney, 71 (penaltı); Ibanez, 75 – Ronaldo, 14.
Al-Ahli: Mendy, Battya, Demiral, Ibanez, Trincao, Al-Johani, Atangana, Balobaid, Spertsyan (Al-Buraikan, 81), Galeno, Toney.
Al-Nassr: Bento, Awad, Inigo Martinez, Simakan, Angelo (Ghareeb, 87), Al-Khaibari (Coman, 72), Boushal, Al-Hamdan, Samu Costa, Felix, Ronaldo.
Kaçan penaltı: Ronaldo, 18. dakika.
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