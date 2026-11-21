Cristiano Ronaldo gol atarak Al-Nassr'ı öne geçirdi, ancak Portekizli yıldızın golü bu kez takımına galibiyet getirmedi. Suudi Arabistan liginin 13. haftasında Al-Ahli, sahasında Al-Nassr'ı 3-1 mağlup etti. Cidde ekibi, maçın ikinci yarısında rakibini geride bırakarak üç puanın sahibi oldu.

Ronaldo perdeyi açtı ama penaltı kaçırdı

Maça hızlı başlayan Al-Nassr, 14. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçti. Bu gol, Portekizli futbolcunun profesyonel kariyerindeki 986. golü oldu.

Ancak Ronaldo için maçın başında bir fırsat daha doğdu. 18. dakikada Al-Nassr penaltı kazandı, fakat Cristiano bu fırsatı değerlendiremedi. Böylece konuk ekip farkı açma şansını tepti ve rakibinin oyuna dönmesine izin verdi.

Al-Ahli ilk yarının sonunda eşitliği sağladı

Cidde ekibi, ilk yarının uzatma dakikalarında skoru eşitlemeyi başardı. 45+1. dakikada Galeno golü atarak tabelayı 1-1'e getirdi.