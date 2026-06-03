Rusya'da 5G Ağı Kurulumunun Operatörlere Büyük Zarar Vermesi Bekleniyor

·45·Teknoloji
Rusya'da 5G Ağı Kurulumunun Operatörlere Büyük Zarar Vermesi Bekleniyor

Rusya'daki telekom operatörleri, 5G teknolojisini geliştirmede ciddi engellerle karşılaşıyor. Tahsis edilen frekanslar yeni standardın hızını artırmıyor, yalnızca akıllı telefon ekranında bir simge olarak görünüyor. Kommersant'ın MTS araştırmasına dayandırdığı habere göre, mevcut koşullarda operatörler tüketici segmentinde on milyarlarca ruble zarar etme riski altında. Ixbt.com'un haberine göre .

2036 yılına kadar 5G ağının kurulumu için toplam sermaye harcamaları 335 milyar rubleyi aşabilir; bunun 286 milyar rublesi B2C segmentine düşüyor. Tahminlere göre, tam da bu yöndeki faaliyetlerin 84 milyar ruble zarar getirmesi bekleniyor. Buna karşın, kurumsal B2B segmentinin endüstriyel ve altyapısal kullanımlar sayesinde 63 milyar rubleye kadar kâr sağlaması öngörülüyor.

Ana sorun olarak 4,8–4,99 GHz frekans aralığı gösteriliyor. Bu aralık, 5G için ideal kabul edilen 3,4–3,8 GHz frekanslarına kıyasla 1,5–2 kat daha fazla baz istasyonu kurulumu gerektiriyor. Bilgi olarak: ideal frekanslar şu anda güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. Bu koşullarda hız artışı minimal olup, kullanıcılar yalnızca şeklen bir 5G simgesi görüyor.

Ek zorluklar, yerli ekipman ve uyumlu cihazların azlığıyla ilgili; şu anki payları sadece %3. Plana göre, ilk ticari 5G ağları 2027'de Moskova, Sankt-Peterburg ve Novosibirsk'te, 2029'a kadar ise tüm milyon nüfuslu şehirlerde hayata geçirilecek. Ayrıca, iPhone kullanıcılarının bu teknolojiyi kullanabilmesi beklenmiyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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