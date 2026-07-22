Futbolcu Michael Olise'nin iki yaşında bir kızı olduğu ancak onunla hiç ilgilenmediği gerçekleri

Fransız futbolcu Michael Olise, iki yaşındaki kızıyla hiç ilgilenmemekle suçlandı. Bu durum, çocuğun annesi 34 yaşındaki Fatima Saunbreker tarafından Almanya'nın "Bild" gazetesine verdiği röportajda açıklandı.

Düsseldorf'lu kadının ifadelerine göre, Olise DNA testinden geçti ve çocuğun kendi kızı olduğunu kabul etti. Ancak Saunbreker, futbolcunun bugüne kadar kızıyla hiç yüz yüze görüşmediğini vurguluyor.

Söylediğine göre, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık çocuğun maddi desteğiyle ilgili. Fatima, futbolcunun avukatlarının çocuk için "gülünç miktarda bir para" teklif ettiğini belirtti. Bu miktarın Michael Olise'nin gelirine kesinlikle uygun olmadığını düşünerek teklifi reddetti.

"Bir insanın kendi çocuğuna karşı bu kadar acımasız ve duygusuz olabileceğini görmek benim için çok zor," dedi Fatima Saunbreker.

Şu ana kadar Michael Olise veya temsilcilerinin bu iddialara kamuoyu önünde bir yanıt verdiğine dair bir bilgi bulunmuyor.