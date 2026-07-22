Makao'da 98 bin yapraklı dünyanın en pahalı altın ağacı

Makao'daki ünlü yapılardan biri, 98 bin altın kaplama yapraktan oluşmaktadır. Devasa bir ağaç şeklinde tasarlanan bu yapının değeri yaklaşık 256 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir.

Yapı, refahın bir sembolü olarak tasarlanmıştır. Binlerce yaprak bir araya gelerek devasa bir altın ağacı oluşturur. Boyutu, işçilik tarzı ve kullanılan malzemelerin değeri, burayı Makao'da en çok ilgi çeken noktalardan biri haline getirmiştir.

Altın ağaç sadece dekoratif bir işlev görmez. Aynı zamanda Makao'nun lüks oteller, eğlence merkezleri ve turist çekmeye yönelik büyük mimari projelerle bütünleşen kimliğini de yansıtır.

İlk bakışta basit bir dekoratif heykel gibi görünse de, değeri ve kullanılan altın miktarı açısından dünyanın en pahalı halka açık sergilenen objelerinden biri olarak kabul edilir.

Bu yapı, şehrin turistik imajının şekillenmesine de hizmet etmektedir. Makao'ya gelen birçok ziyaretçi, altın ağacı görmek ve fotoğraflamak için bu noktayı ziyaret etmektedir.