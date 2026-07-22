Tesla satış rekoru kırdı ancak yatırımcılar şirket hisselerini satıyor

·58·Teknoloji
Tesla satış rekoru kırdı ancak yatırımcılar şirket hisselerini satıyor

Elektrikli araç pazarının lideri Tesla, 2026 yılının ikinci çeyreğinde araç teslimatları konusunda Wall Street analistlerinin tahminlerini geride bıraktı. Buna rağmen, bu olumlu verilerin açıklanmasının ardından şirket hisselerinin değeri düşmeye başladı. Piyasanın bu tepkisi, yatırımcıların üreticiden beklentilerinin çok yüksek olduğunu ve sadece tahminleri güncellemenin artık hisse senedi fiyatlarını artırmak için yeterli olmadığını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre Tesla, içinde bulunduğumuz çeyrekte 480.126 adet araç satmayı başardı. Bu sonuç şirket için bir rekor olsa da piyasa katılımcıları artan rekabete ve finansal istikrara daha fazla odaklanıyor. Özellikle Rivian gibi yeni oyuncuların faaliyetlerinin artması, Tesla'nın elinde bulundurduğu en kârlı segmentleri tehdit etmeye başladı.

Artan rekabet ve pazar payı mücadelesi

Şu anda Tesla'nın ana geliri (yüzde 96'dan fazlası) Model 3 ve Model Y modellerinden geliyor. Ancak rakip Rivian, 45-60 bin dolar fiyat aralığında yeni R2 SUV modelini tanıttı. Rivian henüz üretim kapasitesi açısından Tesla ile boy ölçüşemese de yeni modele olan yoğun ilgi yatırımcıları endişelendiriyor. Bu durum, Tesla için en önemli gelir kaynağı olan orta segment elektrikli araçlarda kâr marjının düşmesine yol açabilir.

Aynı zamanda Elon Musk yönetimindeki şirket, 2026 yılı için sermaye harcaması tahminini 20 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkardı. Ek fonlar, teknolojik üstünlüğü korumak ve yeni geliştirmeleri uygulamak için kullanılacak. Ancak yatırımcılar, bu devasa harcamalar karşısında net kârın azalmasından endişe ediyor.

Yapay zeka ve gelecek vaatleri

Tesla hisselerinin mevcut yüksek fiyatı, büyük ölçüde şirketin gelecekteki projeleriyle bağlantılı. Bunlar arasında Optimus insansı robotu, Full Self-Driving (FSD) tam otonom sürüş sistemi ve SpaceX ile iş birliği içindeki teknolojiler yer alıyor. Ancak piyasa duyarlılığı, uzun vadeli vaatlerden ziyade bugün somut gelir getiren donanım araçlarına ve hazır ürünlere doğru kayıyor.

FSD sisteminin tam olarak devreye alınma tarihlerinin birkaç kez ertelenmesi ve robotaksi projesindeki teknik kısıtlamalar yatırımcıların güvenini etkiliyor. Şu anda yatırımcılar, çeyreklik rapordan sonra hisse fiyatının yaklaşık yüzde 7 civarında dalgalanmasını bekliyor; bu, önceki dönemlerdeki yüzde 9'luk ortalamadan daha düşük bir seviye.

Özetle, Tesla için satış tahminlerini aşmak artık yeterli değil. Piyasa şirketten sadece rekorlar değil, aynı zamanda yeni rekabet ortamında yüksek kârlılığı korumasını ve vaat edilen yenilikçi projeleri daha hızlı ticarileştirmesini talep ediyor. Hisselerdeki düşüş şirket için bir kriz değil, yatırımcıların aşırı yüksek beklentilerinin bir sonucudur.

TeslaElon MuskElektrikli AraçHisse SenetleriTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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