Yapay zeka dünyasında büyük anlaşma: Anthropic robotik girişimini mi satın alıyor?

·56·Teknoloji
Yapay zeka dünyasında büyük anlaşma: Anthropic robotik girişimini mi satın alıyor?

Yapay zeka (AI) pazarında liderlik mücadelesi veren Anthropic ve OpenAI arasındaki rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. Son günlerde teknoloji dünyasında, Anthropic'in robotik alanındaki en umut verici girişimlerden biri olan Physical Intelligence'ı satın alacağına dair haberler geniş yer buldu. Taraflar bu bilgiyi henüz resmen doğrulamamış olsa da, bu söylentilerin arkasında ciddi stratejik planların yattığı tahmin ediliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Physical Intelligence sıradan bir proje değil. Şirket, tanınmış yatırımcı Lachy Groom ile Google, Stanford ve Berkeley üniversitelerinden eski araştırmacılar tarafından kuruldu. Şirket, robotlar için tasarlanmış π0.5 (pi-zero-point-five) adlı evrensel bir model geliştirdi ve bu, robotik alanında en çok kullanılan "beyin" sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Girişim şimdiden 1 milyar dolardan fazla yatırım aldı ve piyasa değeri 11 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

The Information'ın haberine göre, Anthropic ve Physical Intelligence temsilcileri bu yılın bahar aylarında satın alma görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu durum, teknoloji blog yazarı Robert Scoble tarafından yayılan söylentilerin tamamen asılsız olmadığını gösteriyor. Anthropic bu yıl içinde dört büyük satın alma gerçekleştirirken, OpenAI 2023'ten bu yana 17 farklı girişimi bünyesine kattı.

Neden özellikle robotik?

Uzmanlara göre, gerçek bir "süper zeka" yaratmak için sadece internetteki metinlerle çalışmak yeterli değil. Yapay zekanın dış dünyayı, fizik kurallarını ve hareketleri anlaması şart. OpenAI bu doğrultuda "OpenAI Robotics" laboratuvarını yeniden faaliyete geçirdi ve gelecekte her insan için kişisel bir robot yaratmayı hedefliyor.

Anthropic'in henüz kendine ait bir donanım laboratuvarı yok, ancak şirket Claude modeli ile robotları kontrol etme konusunda başarılı araştırmalar yürütüyor. Örneğin, Project Fetch projesi kapsamında uzman olmayan kullanıcılar, Claude yardımıyla robot köpekleri programlamayı öğrendi. Physical Intelligence gibi hazır bir ekibi satın almak, Anthropic'in robotik alanındaki yıllarca sürecek araştırmaları atlayarak doğrudan sonuca ulaşmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, her iki dev şirket olan Anthropic ve OpenAI'ın şu anda halka arza (IPO) hazırlandığını belirtmek gerekir. Anthropic, haziran ayı başında IPO için gizli bir başvuruda bulundu. Bu tür büyük satın almalar, şirketlerin piyasa değerini artırmaya ve yatırımcılar nezdinde kapasitelerini genişletmeye hizmet ediyor.

Ancak anlaşmanın önünde bazı zorluklar da mevcut. Physical Intelligence girişiminin yatırımcıları arasında, OpenAI projesini destekleyen Khosla Ventures ve Thrive Capital gibi fonlar bulunuyor. Bu durum çıkar çatışmasına yol açabilir. Yine de Anthropic, Claude modelini fiziksel dünya ile birleştirmeye karar verirse, bu yapay zeka evriminde yeni bir dönemi başlatacaktır.

AnthropicOpenAIRobotikYapay ZekaGirişim
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorÇin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorBugün, 02:27AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıAMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıBugün, 01:57Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduPatreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduBugün, 01:54Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıSigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıBugün, 01:26Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikDeğişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikBugün, 01:25Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirTesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim