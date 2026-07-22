Yapay zeka dünyasında büyük anlaşma: Anthropic robotik girişimini mi satın alıyor?

Yapay zeka (AI) pazarında liderlik mücadelesi veren Anthropic ve OpenAI arasındaki rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. Son günlerde teknoloji dünyasında, Anthropic'in robotik alanındaki en umut verici girişimlerden biri olan Physical Intelligence'ı satın alacağına dair haberler geniş yer buldu. Taraflar bu bilgiyi henüz resmen doğrulamamış olsa da, bu söylentilerin arkasında ciddi stratejik planların yattığı tahmin ediliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Physical Intelligence sıradan bir proje değil. Şirket, tanınmış yatırımcı Lachy Groom ile Google, Stanford ve Berkeley üniversitelerinden eski araştırmacılar tarafından kuruldu. Şirket, robotlar için tasarlanmış π0.5 (pi-zero-point-five) adlı evrensel bir model geliştirdi ve bu, robotik alanında en çok kullanılan "beyin" sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Girişim şimdiden 1 milyar dolardan fazla yatırım aldı ve piyasa değeri 11 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

The Information'ın haberine göre, Anthropic ve Physical Intelligence temsilcileri bu yılın bahar aylarında satın alma görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu durum, teknoloji blog yazarı Robert Scoble tarafından yayılan söylentilerin tamamen asılsız olmadığını gösteriyor. Anthropic bu yıl içinde dört büyük satın alma gerçekleştirirken, OpenAI 2023'ten bu yana 17 farklı girişimi bünyesine kattı.

Neden özellikle robotik?

Uzmanlara göre, gerçek bir "süper zeka" yaratmak için sadece internetteki metinlerle çalışmak yeterli değil. Yapay zekanın dış dünyayı, fizik kurallarını ve hareketleri anlaması şart. OpenAI bu doğrultuda "OpenAI Robotics" laboratuvarını yeniden faaliyete geçirdi ve gelecekte her insan için kişisel bir robot yaratmayı hedefliyor.

Anthropic'in henüz kendine ait bir donanım laboratuvarı yok, ancak şirket Claude modeli ile robotları kontrol etme konusunda başarılı araştırmalar yürütüyor. Örneğin, Project Fetch projesi kapsamında uzman olmayan kullanıcılar, Claude yardımıyla robot köpekleri programlamayı öğrendi. Physical Intelligence gibi hazır bir ekibi satın almak, Anthropic'in robotik alanındaki yıllarca sürecek araştırmaları atlayarak doğrudan sonuca ulaşmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, her iki dev şirket olan Anthropic ve OpenAI'ın şu anda halka arza (IPO) hazırlandığını belirtmek gerekir. Anthropic, haziran ayı başında IPO için gizli bir başvuruda bulundu. Bu tür büyük satın almalar, şirketlerin piyasa değerini artırmaya ve yatırımcılar nezdinde kapasitelerini genişletmeye hizmet ediyor.

Ancak anlaşmanın önünde bazı zorluklar da mevcut. Physical Intelligence girişiminin yatırımcıları arasında, OpenAI projesini destekleyen Khosla Ventures ve Thrive Capital gibi fonlar bulunuyor. Bu durum çıkar çatışmasına yol açabilir. Yine de Anthropic, Claude modelini fiziksel dünya ile birleştirmeye karar verirse, bu yapay zeka evriminde yeni bir dönemi başlatacaktır.