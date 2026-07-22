Honor, en güçlü akıllı telefonu için özel Flash Limited Edition setini tanıttı

Çin'in teknoloji devlerinden biri olan Honor, iç pazarı için beklenmedik bir yeniliği duyurdu. Şirket, en yeni amiral gemilerinden biri olan Honor 600 Pro modelinin sınırlı sayıdaki Flash Limited Edition Gift Box özel setini satışa sundu. Bu sürüm, sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda zenginleştirilmiş kutu içeriğiyle de teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, bu özel sürüm 21 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında şirketin resmi iş ortakları aracılığıyla satılacak. Setin içeriğinde zarif Sky Blue renginde bir Honor 600 Pro akıllı telefon, kendine has "sıvı kum" efektli bir kılıf, 10 000 mAh kapasiteli bir harici batarya, marka çantası, koleksiyonluk çıkartmalar ve özel bir kart bulunuyor. Bu tür bir yaklaşımın, Honor markasının sadık müşterileri için gerçek bir hediye olması bekleniyor.

Teknik özellikler ve iç pazar için farklılıklar

Şunu belirtmek gerekir ki, Honor 600 Pro modelinin Çin için tasarlanan versiyonu, küresel pazardaki benzerlerinden önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Özellikle Çin varyantı, Mediatek Dimensity 8550 Elite çipine dayanıyor ve en büyük avantajı 8000 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Karşılaştırmak gerekirse, küresel versiyonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve pazara bağlı olarak 6400 veya 7000 mAh kapasiteli batarya kullanılıyor.

Akıllı telefonun kendi içinde 8000 mAh güç olmasına rağmen, sete 10 000 mAh kapasiteli bir Power Bank eklenmesi, kullanıcıya uzun seyahatlerde veya yoğun kullanımda eşi benzeri görülmemiş bir özerklik sunuyor. 12/256 GB bellek konfigürasyonuna sahip bu cihaz, indirimlerle yaklaşık 545 ABD doları (3700 yuan) değerinde fiyatlandırılıyor.

Alıcılar için ek avantajlar

Honor şirketi, bu kampanya kapsamında alıcıları teşvik etmek için çeşitli yöntemler sunuyor. Özel seti satın alanlara aşağıdaki avantajlar sağlanıyor:

Honor Earbuds X9 kablosuz kulaklıklar tamamen ücretsiz hediye ediliyor;

Eski cihazı teslim ederek (trade-in) 145 dolara kadar ek indirim alma imkanı;

24 aylık faizsiz taksit planı.

Özbekistan akıllı telefon pazarında da Honor markasının yerini sağlamlaştırdığını düşünürsek, bu modelin küresel versiyonu gelecekte yerel mağaza raflarında görünebilir. Ancak, 8000 mAh bataryalı ve zengin içerikli versiyon şimdilik sadece Çin pazarı için özel kalmaya devam ediyor. Bu tür adımlar, markanın premium segmentteki konumunu güçlendirmeye hizmet ediyor.