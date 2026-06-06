ABD mahkemelerinde yeni sorun: Yapay zeka dava dilekçelerini artırıyor

·35·Teknoloji
ABD mahkemelerinde yeni sorun: Yapay zeka dava dilekçelerini artırıyor

ABD mahkemelerinde avukatsız kendini savunan vatandaşların sayısı keskin bir şekilde artıyor ve hakimler bunu yapay zeka (AI) teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ilişkilendiriyor. 2005'ten 2026'ya kadar olan 4,5 milyon sivil davayı analiz eden bir araştırmaya göre, avukatsız yapılan başvuruların payı 2022'deki %11'den 2025'te %16,8'e yükseldi. Colorado eyaleti hakimi Maritza Braswell, mahkeme belgelerinde ChatGPT gibi büyük dil modellerine özgü üslup, uydurma emsaller ve mevcut olmayan alıntıların sıkça görüldüğünü vurguluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, 1600 belgeyi Pangram dedektörü ile inceledi. Sonuçlar, 2023'te belgelerin yalnızca %1'inde üretim belirtileri varken, 2026'da bu oranının %18'e çıktığını gösterdi. Hakimlerin sözlerine göre, belge akışı artsa da kaliteleri iyileşti. Eskiden anlaşılmaz el yazısı veya karmaşık argümanlardan oluşan başvurular, artık Microsoft Copilot yardımıyla sistematik ve anlaşılır bir hale getiriliyor.

Ancak metin kalitesindeki artış, dava süreçlerindeki başarıya olumlu etki yapmıyor. Avukatsız taraflar, profesyonel avukatların katıldığı süreçlerde kaybetmeye devam ediyor. Araştırmacı Joshua Levy'nin açıklamasına göre, yargılama süreci sadece belge hazırlamaktan ibaret değil ve metin üretimi sorunun yalnızca bir kısmını çözüyor. Örneğin, Reddit ağındaki gönderilerin ardından Vermont eyaletinde Microsoft Copilot aracılığıyla hazırlanan dava sayısı yılda 45'ten 1100'e yükseldi, ancak etkinlik düşük kaldı.

Şu anda ABD mahkemeleri yeni bir hukuki sorun olan kullanıcının sohbet botuyla iletişiminin gizliliği konusunda tartışıyor. Michigan mahkemesi ChatGPT ile yazışmaları korunan hukuki çalışmanın bir parçası olarak tanıırken, New York mahkemesi Claude aracılığıyla oluşturulan belgeler için böyle bir gizliliğin uygulanmayacağını belirtti. Hakim Allison Goddard'ın vurguladığı gibi, yapay zeka bazen insanlarda kazanma şansı hakkında yanlış bir algı uyandırarak onları asılsız mahkeme masraflarına sürüklüyor.

Yapay ZekaChatGPTMicrosoft CopilotABDMahkeme
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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