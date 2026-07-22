Murmansk Bölgesi'nde gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşecek

·146·Dünya
Murmansk Bölgesi'nde gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşecek

Murmansk Bölgesi'nde hava sıcaklığında keskin farklar bekleniyor. Bazı bölgelerde gündüz hava +19 dereceye kadar ısınırken, gece sıcaklık -2 dereceye kadar düşebilir.

Meteoroloji uzmanlarına göre, bölge genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Ancak değişken hava koşulları ve gece donları, yerel halkın dikkatli olmasını gerektiriyor.

Doğu bölgelerinde hava daha soğuk olacak

Murmansk Bölgesi'nin büyük bir kısmında gece hava sıcaklığının +5 ile +10 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bölgenin doğusunda ise gece sıcaklığı +1 ile +6 dereceye kadar düşecek. Bazı yerlerde soğuk şiddetlenerek termometreler -2 dereceyi gösterebilir.

Gündüz saatlerinde hava önemli ölçüde ısınacak ve sıcaklık +14 ile +19 derece arasında seyredecek.

Önemli bir yağış beklenmiyor

Bölgede havanın değişken olmasına rağmen, şiddetli yağmur veya başka önemli bir yağış öngörülmüyor.

Rüzgar ağırlıklı olarak güney ve güneydoğudan esecek. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkının büyük olması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde serinlik daha fazla hissedilebilir.

Murmansk şehrinde gündüz hava +18 dereceye kadar ısınacak

Murmansk şehrinde de değişken hava durumu devam edecek. Önemli bir yağış olmayacak, rüzgar güney yönünden esecek.

Şehirde sıcaklık:

  • gece +6...+8 derece;

  • gündüz +16...+18 derece olması bekleniyor.

Gece donlarına karşı hazırlıklı olunması tavsiye ediliyor

Gündüz nispeten ılık bir hava gözlemlense de, gece saatlerinde, özellikle bölgenin doğu kesiminde sıcaklık keskin bir şekilde düşecek.

Bazı bölgelerde -2 dereceye kadar düşen soğuklar, bitkileri ve açık havada saklanan ürünleri etkileyebilir. Bu nedenle halkın gündüz sıcaklığına aldanıp ince giyinmemesi ve gece soğuklarını dikkate alması tavsiye edilir.

MurmanskHava DurumuRusyaMeteorolojiDon Uyarısı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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