«Kalabalık yönetimine son»: Azad Keşmir'de internet kesildi

5 Haziran 2026 tarihinde Pakistan kontrolündeki Azad Cemmu ve Keşmir eyaletinde internet bağlantısı beklenmedik şekilde tamamen kesildi. Bölge başbakanı Feysal Mumtaz Rator, durumu yorumlayarak bu önlemi «kalabalık yönetiminin sonu» olarak nitelendirdi. Ixbt.com haber veriyor.

NetBlocks örgütünün verilerine göre, bağlantı 9 Haziran'da planlanan kitlesel protesto gösterileri ve abluka arifesinde kesildi. Buna, hükümetin «Birleşik Halk Eylem Komitesi»nin (Joint Awami Action Committee, JAAC) faaliyetlerini terörle mücadele yasasına dayanarak yasaklaması neden oldu.

JAAC komitesi, hükümetten un fiyatlarını düşürmesini, elektriği ucuzlatmasını ve mecliste mülteciler için ayrılan özel koltukları kaldırmasını talep ediyor. Bu tür protestolar bölgede ilk kez görülmüyor.

Hatırlatırız ki, 2025 yılında JAAC tarafından düzenlenen gösteriler çatışmalara, can kayıplarına ve hükümetin kısmi taviz vermesine yol açmıştı. Bu sefer yetkililer önleyici tedbirler almaya karar verdi: internet engellendi, güvenlik önlemleri artırıldı, okullarda dersler iptal edildi ve turistlerden bölgeyi terk etmeleri istendi.