Mikel Oyarzabal Barcelona Söylentileri ve Lamine Yamal Hakkında Konuştu

İspanya Milli Takımı ve Real Sociedad kaptanı Mikel Oyarzabal, transfer piyasasındaki çalkantılar ve milli takımdaki genç yıldız Lamine Yamal etrafındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda Barcelona'nın ilgi odağı olan deneyimli forvet, şu anki tüm odağının Dünya Kupası katılımı olduğunu belirtti. Goal.com haberine göre.

Mikel Oyarzabal, 2025-2026 sezonunu yüksek bir seviyede geçirerek tüm turnuvalarda çıktığı 40 maçta 18 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Bu verimlilik, Katalan kulübünün gözlemcilerinin dikkatini çekmekten geri kalmadı. Ancak Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda futbolcu, transfer söylentilerine karşı sakin kaldığını vurguladı. Oyarzabal, "Eğer insanlar benim hakkımda konuşuyorsa, bu işimi doğru yaptığım anlamına gelir. Ancak buna fazla vakit ayırmıyorum ve tüm dikkatimi milli takıma yardımcı olmaya verdim" dedi.

Sadakat Sembolü ve Gelecek Planları

Oyarzabal, Real Sociedad formasıyla 437 maça çıkıp 133 gol atan ve iki kez İspanya Kupası'nı kazanan gerçek bir kulüp efsanesi olarak kabul ediliyor. Mevcut sözleşmesinin bitmesine daha iki yıl var ve futbolcu yeni bir sözleşme için müzakerelere acele etmiyor. San Sebastian şehrini evi ve "güvenli limanı" olarak gördüğünü açıkça ifade etti.

Forvet oyuncusu, "Huzurluyum. Real Sociedad, bugünkü seviyeme ulaşmam için bana fırsat veren kulüptür. Sözleşmem var ve önümüzde daha uzun bir yol var. Henüz yönetimle uzatma konusunu görüşmedik ama bu beni endişelendirmiyor" diye ekledi. Goal.com'un haberine göre futbolcu, transfer penceresi kapanana kadar sadece milli takım menfaatleriyle meşgul olacak.

Lamine Yamal'ı Koruma Sorumluluğu

Oyarzabal, kendi geleceğinden ziyade 18 yaşındaki takım arkadaşı Lamine Yamal'ın psikolojik durumu için endişeleniyor. Barcelona akademisi 출신 oyuncu, şimdiden İspanya Milli Takımı'nın ana figürlerinden biri haline geldi. Milli takımda 27 maça çıkarak 7 gol ve 12 asist yapmayı başardı. Deneyimli kaptan, genç yeteneğin omuzlarındaki baskının azaltılması gerektiğini düşünüyor.

Mikel Oyarzabal, "Sanırım birçok kişi onun henüz 18 yaşına girdiğini tam olarak kavramıyor. Onun yaşındaki bir çocuk için bu seviyede oynamak ve bu kadar büyük bir ilgi odağı olmak çok zor. Onu korumak, desteklemek ve istikrar sağlamak hepimizin sorumluluğundadır. Eğer etrafında sağlıklı bir ortam oluşturulmazsa, bu yaşta dengesini kaybetmesi hiç şaşırtıcı olmaz" dedi.

İspanya Milli Takımı kampında Oyarzabal gibi deneyimli oyuncuların varlığı, Lamine Yamal gibi genç yıldızlar için önemli bir destek mekanizması oluşturuyor. Bunun, takımın Dünya Kupası'ndaki başarısı için belirleyici faktörlerden biri olması bekleniyor.