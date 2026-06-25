Base Power ABD'nin En Büyük Enerji Ağındaki Krizi Çözmeye Soyundu

ABD'nin enerji sektöründeki gelecek vaat eden girişimlerinden biri olan Base Power, Illinois eyaletinde devasa ev tipi batarya sistemlerinin satışına başladı. Bu adım sadece şirketin ölçeğini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkenin en büyük elektrik şebekesi operatörü olan PJM Interconnection bölgesine ilk kez giriş yapması anlamına geliyor. Söz konusu bölge, son zamanlarda veri merkezlerinin (data-center) hızla artması nedeniyle ciddi enerji kıtlığıyla karşı karşıya. Techcrunch.com haberine göre.

PJM operatörünün yönettiği bölge, Kuzey Virginia dahil olmak üzere, dünyadaki en yoğun veri merkezlerinin bulunduğu noktalardan biridir. Yeni enerji kaynaklarının yetersizliği ve talebin artması sonucunda, bölgedeki elektrik toptan satış fiyatları son bir yıl içinde neredeyse iki katına çıktı. Canary Media'nın bildirdiğine göre, durum öyle bir noktaya geldi ki, bölgenin en büyük kamu hizmeti şirketlerinden biri olan AEP piyasadan çekilmekle tehdit ediyor.

Sanal elektrik santralleri ve inovatif yaklaşım

İki yıl önce Teksas'ta kurulan Base Power'ın temel fikri, konut tipi bataryalar temelinde bir sanal elektrik santrali oluşturmaya yöneliktir. Şirketin sunduğu bataryaların kapasitesi 25 kW/saat'ten başlıyor ve bu, piyasadaki birçok rakip ürünün kapasitesinden daha yüksektir. Önemli olan nokta şu ki, Base Power bataryaları sadece satmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerin elektrik enerjisini doğrudan kendisinden satın almasını şart koşuyor.

Illinois eyaletinde şirketin sunduğu tarifeler, yerel sağlayıcı ComEd'in fiyatlarından yüzde 25 daha ucuzdur. Bu durum hem tüketiciler hem de şebeke stabilitesi için faydalı görülmektedir. Girişim, elektrik enerjisi ucuz olduğunda bataryaları şarj etmekte ve şebekede yük artıp enerji kıtlığı oluştuğunda yedek gücü devreye sokmaktadır.

Bürokratik engellerin aşılması

PJM operatörü, yeni enerji kaynaklarının şebekeye bağlanmasına ilişkin başvuruları değerlendirmeyi 2022 yılında durdurmuş ve bu süreci ancak bu yılın Nisan ayında yeniden başlatmıştı. Ancak Base Power, iş modeli sayesinde bu bürokratik kuyrukları aşmayı başarıyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Zach Dell'in açıkladığına göre, bataryalar doğrudan hanelere, yani mevcut bağlantı noktalarına kurulduğu için yeni şebekeler arası bağlantı izni beklemeye gerek kalmıyor.

Şirketin gelişim hızı büyük yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ekim ayında Addition liderliğindeki yatırım turunda 1 milyar dolar toplanırken, daha önce Andreessen Horowitz (a16z), Lightspeed Venture Partners ve Valor Equity Partners gibi devler girişime 200 milyon dolar yatırım yapmıştı. Şu anda Base Power, Teksas'ta 500 MWh'den fazla enerji depolama kapasitesine sahip ve bu deneyimi tüm ülkeye yaymayı planlıyor.

Bu proje sadece ABD'de değil, küresel ölçekte enerji kıtlığının ve veri merkezlerinin artan ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir model olabilir. Özel konutların genel şebeke stabilitesine katkıda bulunması, gelecekte geleneksel elektrik santrallerine olan bağımlılığın azalmasına hizmet edecektir.