OpenAI, Yeni Patch the Planet Girişimiyle İnternet Güvenliğini Güçlendiriyor

·22·Teknoloji
OpenAI, Yeni Patch the Planet Girişimiyle İnternet Güvenliğini Güçlendiriyor

Yapay zeka teknolojilerinin lideri olarak kabul edilen OpenAI, siber güvenlik firması Trail of Bits ile iş birliği içinde Patch the Planet programını başlattığını duyurdu. Bu projenin temel amacı, modern bulut hizmetleri, kurumsal uygulamalar ve tüm internet altyapısının temeli olan açık kaynaklı (open-source) projelerdeki zafiyetleri tespit etmek ve gidermektir. Ixbt.com haber veriyor.

Programın önemi, açık kaynaklı bileşenlerin günümüzde neredeyse tüm dijital ürünlerde kullanılmasıdır. Tek bir küçük hata, dünya çapında milyonlarca cihazın ve binlerce şirketin güvenliğini tehdit edebilir. OpenAI verilerine göre, sistem şimdiden yüzlerce güvenlik sorununu tespit etmeyi başardı ve onlarca proje için yamalar (patchler) yayınlandı.

Kritik projeler kontrol altında

Patch the Planet programı kapsamında öncelikle şu önemli projeler analiz ediliyor:

  • Python ve Go programlama dilleri;
  • cURL ve NATS Server ağ araçları;
  • Sigstore ve pyca/cryptography gibi kriptografik kütüphaneler;
  • aiohttp ve freenginx gibi sunucu teknolojileri.
Bu bileşenler; verilerin şifrelenmesi, yazılım doğruluğunun kontrol edilmesi ve ağ bağlantılarının sağlanması gibi hayati görevleri yerine getiriyor. OpenAI uzmanları, Codex Security aracı ve kendi gelişmiş AI modellerini kullanarak kodları analiz ediyor. Trail of Bits mühendisleri ise AI tarafından bulunan hataları kontrol ederek yanlış alarmları ayıklıyor.

Hız ve insan faktörü

Forrester analisti Biswajeet Mahapatra dahil olmak üzere siber güvenlik uzmanları, AI'nın temel avantajının hız olduğunu vurguluyor. Eskiden yeni zafiyetlerin bulunması ve düzeltilmesi haftalar sürerken, artık bu süreç birkaç güne kadar düşebilir. Ancak insan faktörü hala kritik önem taşıyor: uzmanların bulunan hataların gerçek risk seviyesini değerlendirmesi ve düzeltmelerin güvenliğini onaylaması gerekiyor.

Son yıllarda Log4Shell ve XZ Utils gibi olaylar, yazılım tedarik zincirindeki zafiyetlerin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi. Açık kaynaklı projeler genellikle gönüllüler tarafından yönetildiği için, OpenAI gibi büyük şirketlerin teknolojik desteğine büyük ihtiyaç duyuyorlar.

Yeni girişimin sadece hataları bulmakla kalmayıp, siber güvenliğe yaklaşımı da değiştirmesi bekleniyor. Şirketlerin artık periyodik kontrollerden, sürekli ve gerçek zamanlı risk değerlendirme sistemlerine geçmesi gerekecek. Patch the Planet projesi, dünya çapında dijital ekosistemin istikrarını artırma yolunda önemli bir adımdır.

OpenAISiber GüvenlikYapay ZekaPatch The PlanetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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