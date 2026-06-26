Microsoft Xbox Konsol Fiyatlarını Artırıyor: Fiyat Artışının Sebebi AI mı?

·25·Teknoloji
Microsoft Xbox Konsol Fiyatlarını Artırıyor: Fiyat Artışının Sebebi AI mı?

Teknoloji dünyasındaki fiyat artış dalgası artık oyun endüstrisine de ulaştı. Apple cihazlarının fiyatlarını artırdıktan kısa bir süre sonra, Microsoft da Xbox oyun konsolları için yeni bir fiyat politikası açıkladı. Bu değişiklikler sadece kullanıcıların cüzdanlarını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel elektronik pazarındaki ciddi sorunları da ortaya koyuyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şirketin verdiği resmi bilgilere göre, 1 Ağustos'tan itibaren dünya genelinde Xbox konsol fiyatları önemli ölçüde artacak. Özellikle 512GB hafızalı modeller 100 dolar, 1TB kapasiteli versiyonlar ise 150 dolar zamlanacak. Bununla birlikte Microsoft, 2TB kapasiteli modelin üretimini tamamen durdurma kararı aldı. Bu tür sert önlemler son bir yıl içinde ikinci kez uygulanıyor.

Hafıza Fiyatları ve Yapay Zeka Etkisi

Microsoft bu kararını, dünya genelinde hafıza chipleri ve depolama (storage) aygıtlarının fiyatlarının keskin bir şekilde artmasıyla açıkladı. Bildirilene göre, bileşen fiyatları önceki seviyelerin 2,5 katından daha fazla arttı. Uzmanların tahminlerine göre, 2027 sonbaharına kadar bu rakamlar iki kat daha artabilir.

Bu durumun temel sorumlusu olarak yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi gösteriliyor. Apple da Mac ve iPad cihazlarının fiyatlarını artırırken tam olarak bu faktörü öne sürmüştü. AI altyapısına ve büyük veri merkezlerine olan benzeri görülmemiş talep, gelişmiş hafıza chipleri tedarik zincirinde kıtlığa yol açtı ve bu da doğrudan tüketici elektroniği fiyatlarını etkiliyor.

Rakipler ve Pazar Durumu

Xbox fiyat artışlarının gölgesinde, ana rakibi Sony'nin de PlayStation 5 (PS5) fiyatlarını artırdığı hatırlanıyor. PS5 Digital Edition modeli, satışa çıktığı dönemdeki 499 dolardan 599 dolara yükseldi. Nintendo, Switch 2 için fiyatları nispeten makul tutsa da, pazar baskısı altında gelecekte fiyatları yeniden gözden geçirmesi muhtemel.

Özbekistan pazarında da Xbox ve PlayStation konsolları resmi ve gayriresmi bayiler aracılığıyla yaygın olarak satılmaktadır. Küresel fiyat artışlarının yerel mağazalardaki fiyatlara yansıması kaçınılmazdır. Bu durum, oyuncular için yeni nesil konsol satın almayı daha da zorlaştıracaktır.

Microsoft, durumu yumuşatmak amacıyla alıcılara bir dizi imtiyaz sunuyor. Şirketin açıklamasında şu önlemler öngörülüyor:

  • İkinci el (previously played) konsolların daha uygun fiyata satıldığı programların başlatılması;
  • Microsoft Store üzerinden satın alımlarda "Şimdi al, sonra öde" sisteminin genişletilmesi;
  • Amazon gibi ortak platformlarda 12 aya kadar faizsiz taksit imkanlarının sunulması.
Sonuç olarak, teknoloji dünyasındaki AI yarışı sadece yazılımları değil, günlük kullanılan cihazları da pahalı hale getiriyor. Microsoft ve Apple gibi devlerin bu adımları tüm endüstri için yeni bir standart olabilir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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