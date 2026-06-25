Xiaomi, 35 000 Pa Gücündeki Robot Vacuum 6 Max Amiral Gemisini Tanıttı

Ev aletleri pazarında lider konumda yer alan Xiaomi, en güçlü ve akıllı robot süpürgesi olan Robot Vacuum 6 Max modelini küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Bu cihazın sadece yüksek emiş gücüyle değil, aynı zamanda AI tabanlı gelişmiş navigasyon sistemiyle de sektör standartlarını yenilemesi bekleniyor. Ixbt.com haberine göre.

ixbt.com verilerine göre, yeni amiral gemisi şirketin uluslararası resmi web sitesinde çoktan göründü. Bu durum, cihazın önümüzdeki haftalarda Çin dışındaki pazarlarda, buna Orta Asya bölgesinde de satışa çıkacağının göstergesidir. Şu an için Çin iç pazarındaki fiyatı yaklaşık 680 dolar olarak belirlenmiş olsa da, uluslararası ihracat ve vergiler nedeniyle küresel fiyat biraz daha yüksek olabilir.

Devrim Niteliğinde Temizlik Sistemi ve Teknik Özellikler

Robot Vacuum 6 Max modelinin en temel özelliği emiş gücüdür; cihaz 35 000 Pa değerine sahiptir. Bu değer, günümüzde pazardaki çoğu rakibinden birkaç kat daha yüksek olup, en ağır ve küçük kalıntıların bile halıların arasından kolayca çekilmesini sağlar. Ayrıca cihaz, 6 santimetreye kadar olan engelleri (örneğin yüksek eşikleri) rahatlıkla aşabilir.

Cihaz, tam donanımlı bir yıkayıcı süpürge olarak kabul edilmektedir. Özel bir rulo paspas ile donatılmıştır ve temizlik sürecinde sürekli olarak temiz suyla yıkanır. İşlem tamamlandığında, dok istasyonu paspası sıcak suyla yıkar, dezenfekte eder ve kurutur. Bu da kullanıcıyı manuel temizlik zahmetinden tamamen kurtarır.

Üç Kamera ve Akıllı Sensörler

Xiaomi mühendisleri, yeni modele üç kameradan oluşan karmaşık bir sistem entegre ettiler. Bu sistem, robotun şu görevleri yerine getirmesine yardımcı olur:

Odadaki engelleri hassas mesafeden tanıma ve onlardan kaçınma;

Katı atıkları sıvılardan ayırma;

Kirlilik seviyesi yüksek olan alanları tespit ederek temizlik gücünü otomatik olarak artırma;

Sıvı ve katı atıkların karıştığı durumlarda Xiaomi Home uygulaması üzerinden kullanıcıyı uyarma.

Duvar kenarlarını ve mobilya altlarını kaliteli bir şekilde temizlemek için Robot Vacuum 6 Max, ek bir yuvarlak paspas ve dışa doğru uzanan yan fırça ile donatılmıştır. Bu teknoloji , köşelerde toz kalmasını önler. Cihaz tamamen otonom çalışır ve kendi kendini temizleme istasyonu sayesinde insan müdahalesini minimuma indirir.

Özbekistan pazarında Xiaomi robot süpürgeleri, fiyat ve kalite dengesiyle oldukça popülerdir. Robot Vacuum 6 Max modelinin gelişi, yüksek teknolojiye sahip gadget'ları seven yerel tüketiciler için şüphesiz harika bir fırsat olacaktır. Yakında cihazın küresel satış tarihinin ve bölgelere göre kesin fiyatlarının açıklanması bekleniyor.