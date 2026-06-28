NVIDIA GeForce RTX 5090 Sorunu: 16 Pinli Konnektör Bir Ekran Kartını Daha Kullanılamaz Hale Getirdi

·38·Teknoloji
NVIDIA GeForce RTX 5090 Sorunu: 16 Pinli Konnektör Bir Ekran Kartını Daha Kullanılamaz Hale Getirdi

NVIDIA'nın en yeni ve en güçlü amiral gemisi olan GeForce RTX 5090 ekran kartlarıyla ilgili endişe verici haberler artmaya devam ediyor. Vietnam'da bu grafik işlemcinin bir başka ciddi hasar gördüğü kaydedildi. Bu seferki durum sadece kabloların erimesiyle sınırlı kalmayıp, cihazın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, quyle.gpufix adlı ekran kartı tamir atölyesi TikTok sosyal ağında trajik durumu yansıtan fotoğraflar yayınladı. Uzmanların belirttiğine göre, kendilerine aynı anda iki adet GeForce RTX 5090 modeli getirilmiş. İlk kartın başarıyla onarılma imkanı varken, ikincisi tamamen kullanılamaz hale gelmiş.

Yayınlanan fotoğraflarda 16 pinli güç konnektörünün neredeyse tamamen yanmış olduğu görülüyor. Aşırı yüksek sıcaklık nedeniyle sadece konnektör değil, ekran kartının PCB'si (baskı devresi), iç katmanları, grafik işlemci (GPU) ve bellek çipleri de erimiş. Tamir atölyesi, bu seviyedeki bir hasardan sonra cihazı geri getirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Eski Sorunun Yeni Görünümü

Şu an için aşırı ısınmanın kesin nedeni bilinmiyor. Uzmanlar, kullanıcının hangi güç kaynağını, kabloyu veya adaptörü kullandığına ve sistemin hangi konfigürasyonda çalıştığına dair bilgi vermedi. Ancak bu durum NVIDIA kullanıcıları için yabancı değil.

Hatırlatalım, 16 pinli güç konnektörleriyle ilgili sorunlar ilk kez GeForce RTX 4090 modeli satışa çıktıktan sonra geniş yankı uyandırmıştı. O dönemde birçok kullanıcı konnektörlerin erimesinden ve pahalı ekran kartlarının yanmasından şikayet etmişti.

Bu sorunu gidermek amacıyla üreticiler güncellenmiş 12V-2x6 standardını ve ATX 3.1 güç kaynaklarını tanıtmıştı. Bu güncellemelerin bağlantı güvenilirliğini artırması ve aşırı ısınma riskini azaltması gerekiyordu. Buna rağmen, pratikte yeni nesil GeForce RTX 5090 kartlarda da benzer durumların tekrarlanması teknoloji dünyasında büyük tartışmalara neden oluyor.

Yüksek performanslı ekran kartlarına olan talebin yüksek olduğu göz önüne alındığında, bu haberler yerel oyuncular ve profesyonel tasarımcılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Bu kadar pahalı cihazlar satın alınırken kaliteli güç kaynakları kullanmak ve kabloların sıkıca bağlandığından emin olmak hayati bir gereklilik haline geliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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