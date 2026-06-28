Yapay Zeka Dijital Ödemeler Alanında Devrim Yaratıyor: Hindistan Deneyimi

·5·Teknoloji
Yapay Zeka Dijital Ödemeler Alanında Devrim Yaratıyor: Hindistan Deneyimi

Hindistan Ulusal Ödeme Kurumu (NPCI) Başkanı Dilip Asbe, dijital ödeme sistemlerinin bir sonraki gelişim aşamasında yapay zeka (AI) teknolojilerinin belirleyici bir rol oynayacağını açıkladı. Şu anda ülkede Unified Payment Interface (UPI) sistemi üzerinden günde 750 milyondan fazla işlem gerçekleştiriliyor, ancak hedef bu rakamı bir milyarın üzerine çıkarmak. TechCrunch'a verdiği röportajda Asbe, AI'nın sadece kullanıcı sayısını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda güvenlik ve kredilendirme sistemini de kökten değiştireceğini vurguladı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Uzmana göre yapay zeka, özellikle çok dilli arayüzler ve sesli asistanlar aracılığıyla yeni kullanıcıların sisteme çekilmesinde önemli bir araç haline gelecek. Hindistan gibi çok dilli bir ülkede, sesli komutlarla ödeme yapabilmek, dijital okuryazarlığı düşük olan kesimlerin bile finansal hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak. Bu durum, ülke hükümetinin ve merkez bankasının yarım milyar yeni kullanıcıyı kapsama planıyla örtüşüyor.

Güvenlik ve Dolandırıcılıkla Mücadele

AI teknolojilerinin en önemli yönlerinden biri güvenliktir. NPCI Başkanı, yapay zeka algoritmalarının şüpheli işlemleri gerçek zamanlı olarak tespit etmede ve "mull" (kara para aklama için kullanılan hesaplar) hesaplarını engellemede etkili olduğunu belirtti. Bu sistem, vatandaşların fonlarını korumanın yanı sıra dijital ekonomiye olan güveni de pekiştiriyor.

Ayrıca, dijital iz bırakan kullanıcılar ve girişimciler için kredi tahsis süreci de AI yardımıyla kolaylaşacak. Geleneksel banka belgelerine sahip olmayan küçük işletme sahipleri, dijital ödeme geçmişlerine dayanarak finansal destek alma imkanına kavuşacaklar. Bu da ekonomik aktivitenin artmasına hizmet edecek.

Ses Teknolojileri ve Küçük Dil Modelleri

Sesli modeller henüz mükemmellik seviyesine ulaşmamış olsa da, NPCI bu yönde aktif olarak çalışıyor. 2023 yılında başlatılan sesli etkileşimli sistem henüz yaygınlaşmadı, ancak doğru yaklaşımla ödeme ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olması bekleniyor. ABD'de OpenAI ve Coinbase gibi şirketler finansal danışmanlık ve acente ticareti için AI kullanırken, Hindistan da kendi düzenleyici çerçevesini oluşturuyor.

Dilip Asbe'ye göre, Hindistan finans sektörü için özel "küçük dil modelleri" (Small Language Models) oluşturma imkanına sahip. Büyük modellerin aksine, bu modeller belirli veri setlerine dayanır ve hata payı minimumdur. Örneğin, geçen yıl devreye alınan FIMI modeli, şimdiden bir milyondan fazla kullanıcıya ödemelerdeki uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı oluyor.

Bununla birlikte, Hindistan dijital ödemeler pazarında rekabet konusu da güncelliğini koruyor. Şu anda PhonePe ve Google Pay pazarın %80'inden fazlasını kontrol ediyor. Düzenleyici kurum, tek bir uygulamanın payını %30 ile sınırlandırmayı planlıyor ve bu kuralın 2026 sonundan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu durum, pazarda yeni FinTech girişimleri ve AI tabanlı çözümler için geniş bir yol açabilir.

Yapay ZekaDijital ÖdemelerHindistanFinTechTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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