Kanada, ABD enerji pazarına doğal uranyumla çalışan nükleer reaktörler sunuyor

·39·Teknoloji
Kanada, ABD enerji pazarına doğal uranyumla çalışan nükleer reaktörler sunuyor

Kanada merkezli AtkinsRealis şirketi, benzersiz CANDU reaktör teknolojisini ABD pazarına sunmak için resmi lisanslama sürecini başlattı. ABD Nükleer Düzenleme Kurulu'na (NRC) sunulan bildirim, bu teknolojinin Amerikan enerji sistemine entegrasyonu yolundaki ilk resmi adım oldu. Bu girişim, ABD'nin enerji bağımsızlığını sağlamak ve AI altyapısı için gerekli olan devasa güç kapasitelerini oluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Ixbt.com haber veriyor.

AtkinsRealis uzmanları, ABD pazarına 700 MW'dan fazla kapasiteye sahip Enhanced CANDU 6 reaktörünü sunmayı planlıyor. Geliştiricilere göre bu teknoloji; veri merkezleri (data-centers), AI sistemleri ve yüksek teknolojili üretim tesisleri tarafından artan elektrik enerjisi talebini karşılamada en etkili çözümlerden biri olabilir.

Teknolojik üstünlük: Doğal uranyum ve kesintisiz çalışma

CANDU teknolojisinin temel farkı ve avantajı, yakıt olarak zenginleştirilmiş uranyum yerine doğal uranyum kullanmasıdır. ixbt.com verilerine göre bu durum ABD için stratejik olarak önemlidir, çünkü ülkenin nükleer yakıt tedarik zinciri şu anda büyük ölçüde yabancı tedarikçilere bağımlıdır. Doğal uranyum kullanımı ise bu bağımlılığı önemli ölçüde azaltmaktadır.

Bir diğer önemli teknik başarı ise reaktörü durdurmadan yakıt ikmali yapabilme imkanıdır. Çoğu geleneksel reaktör yakıt değişimi için belirli bir süre kapatılması gerekirken, CANDU teknolojisi kurulu gücün kapasite kullanım faktörünü maksimum düzeyde tutmaya olanak tanır. Bu durum, istikrarlı enerji akışına ihtiyaç duyan büyük teknoloji kümeleri için oldukça faydalıdır.

Uluslararası deneyim ve ABD pazarındaki engeller

AtkinsRealis temsilcileri, bu teknolojinin dünya çapında halihazırda test edildiğini vurguluyor. Günümüzde Kanada, Güney Kore, Çin ve Arjantin gibi ülkelerde toplam 34 adet CANDU tipi enerji bloğu başarıyla faaliyet göstermektedir. Ancak, ABD pazarına girişin kolay olmayacağı bekleniyor, çünkü Amerikan lisanslama sistemi temel olarak hafif su reaktörlerine (LWR) göre uyarlanmıştır.

Kanada hükümetinin yeni stratejisine göre, 2040 yılına kadar CANDU teknolojisinin en az dört yeni dış pazara ihraç edilmesi öngörülüyor. ABD ile iş birliği, bu konudaki en büyük ve en prestijli proje olabilir. Şu an için sadece ön anlaşmalar aşamasında ve NRC tarafından inşaat ve kullanım için nihai izinler henüz verilmedi.

Özbekistan gibi atom enerjisini geliştirmeyi hedefleyen ülkeler için de bu tür alternatif teknolojilerin ilgi çekmesi doğaldır. Doğal uranyum kullanma imkanı, yakıt döngüsünü basitleştirmek ve uluslararası kısıtlamalarla daha az karşılaşmak açısından gelecek vaat eden bir yön olarak değerlendirilmektedir.

EnerjiKanadaABDNükleer ReaktörTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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