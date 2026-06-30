Meta Devrim Niteliğinde Bir Teknoloji Tanıttı: Artık Düşünceler Cerrahi Müdahale Olmadan Metne Dönüştürülebiliyor

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Meta Devrim Niteliğinde Bir Teknoloji Tanıttı: Artık Düşünceler Cerrahi Müdahale Olmadan Metne Dönüştürülebiliyor

Meta araştırmacıları, insan beynindeki aktiviteyi cerrahi müdahale olmaksızın, yani harici tarama cihazları yardımıyla metne dönüştüren Brain2Qwerty sisteminin yeni versiyonunu tanıttı. Bu proje, nöroarayüzler alanındaki en büyük adımlardan biri olup, beyne elektrot yerleştirmeyi gerektirmeyen yöntemler arasında rekor düzeyde bir doğruluğa ulaştı. Daha önce, bu kadar yüksek bir sonucun ancak karmaşık operasyonlarla beyin korteksine implant yerleştirilerek elde edilebileceği düşünülüyordu. Ixbt.com haber veriyor.

Brain2Qwerty v2 projesi, Meta AI Brain & AI ekibi liderliğindeki uluslararası bir uzman grubu tarafından geliştirildi. Araştırmanın temel yeniliği, nöroarayüzlerin verimliliğinin artık sadece sensörlerin fiziksel hassasiyetine değil, aynı zamanda AI modellerinin veri işleme kapasitesine bağlı olduğunun kanıtlanmış olmasıdır. ixbt.com verilerine göre sistem, beyinden gelen aşırı gürültülü ve belirsiz sinyaller arasından gerekli anlamları ayıklamayı öğrendi.

Yapay Zeka ve Nörofizyolojinin Uyumu

Sistemi eğitmek için araştırmacılar, konuşmanın non-invaziv yöntemlerle kod çözümü konusunda en büyük veri setini topladılar. Dokuz gönüllü, bir magnetoensefalografi (MEG) cihazı içinde 10 saat boyunca oturarak hazır cümleleri klavyede yazdılar. Sonuç olarak, beyin aktivitesiyle senkronize edilmiş 22 bin cümleden oluşan devasa bir korpus oluşturuldu. Bu veriler, AI'nın beyin dalgaları ve harfler arasındaki ilişkiyi derinlemesine incelemesine olanak tanıdı.

Yeni sistemin özelliği, beyin sinyallerini doğrudan harflere dönüştürmemesi. Bunun yerine Meta uzmanları, nörofizyolojik verilere dayalı olarak ek eğitim almış büyük dil modellerini (LLM) kullandılar. Sistem, önce beyin aktivitesini üst düzey semantik kavramlara, yani kendine özgü bir «anlam alanına» aktarıyor, ardından bunları tam cümlelere dönüştürüyor. Bu yöntem, beyin sinyallerinin bir kısmı kaybolsa bile cümlenin genel anlamının geri getirilmesine yardımcı oluyor.

Sonuçlar ve Gelecek Perspektifleri

Deney sonuçları beklenenden çok daha yüksek çıktı. Önceki benzer yöntemler kelimeleri yalnızca yüzde 8 doğrulukla tanıyabilirken, Brain2Qwerty sisteminde bu oran ortalama yüzde 61'e ulaştı. En başarılı katılımcıda ise doğruluk oranı yüzde 78 oldu. Bu, birçok durumda sistemin tüm bir cümleyi neredeyse hatasız veya sadece tek bir hata ile okuyabildiği anlamına geliyor.

Bu keşif, nöroarayüzlerin gelişiminde yeni bir paradigma sunuyor. Artık insan beynine çip yerleştirmek gibi riskli cerrahi işlemlere gerek kalmayabilir. Bunun yerine, güvenli harici tarayıcılar ve güçlü AI algoritmaları yardımıyla beyin ve bilgisayar arasında iletişim kurma imkanı doğuyor. Meta araştırmacılarına göre, eğitim verileri arttıkça sistemin doğruluğu daha da artacaktır.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yerel teknoloji meraklıları için bu haber, gelecekte engelli bireylerle iletişim kurma veya cihazları sadece düşünce gücüyle kontrol etme konusunda yeni ufuklar açabilir. Şu an için bu teknoloji laboratuvar ortamında test ediliyor, ancak ticari cihazlara aktarılması sadece bir zaman meselesi.

MetaYapay ZekaNöroarayüzBrain2QwertyTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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