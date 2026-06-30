Yapay Zeka ve İşsizlik: Yeni Araştırma Beklenmedik Sonuçlar Gösterdi

·3·Teknoloji
Yapay Zeka ve İşsizlik: Yeni Araştırma Beklenmedik Sonuçlar Gösterdi

Dünya genelinde yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi, iş gücü piyasasında ciddi endişelere yol açıyor. Birçok uzman AI nedeniyle kitlesel işsizlik oluşmasından korkarken, Ramp ve Revelio Labs şirketlerinin yeni raporu bu konudaki bakış açılarını biraz değiştirebilir. Araştırma sonuçlarına göre, yapay zekaya büyük yatırımlar yapan şirketlerde çalışan sayısı azalmak yerine aksine artıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Bilgilere göre, Mayıs 2026'ya kadar duyurulan yaklaşık 90 bin kişilik istihdam kaybının doğrudan AI entegrasyonu ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bazı tahminler, önümüzdeki beş yıl içinde ABD'deki işlerin yüzde 15'inin yapay zeka tarafından ele geçirileceğini gösteriyor. Ancak 22 bine yakın şirketin faaliyetlerini analiz eden Ramp ve Revelio Labs uzmanları, durumun her zaman olumsuz olmadığını vurguluyor.

Yatırım ve Çalışan Sayısındaki Artış

Araştırmada "yüksek yoğunluklu kullanıcılar" olarak adlandırılan şirketler — yani çalışan başına AI teknolojileri için ayda ortalama 30 dolar harcayan firmalar incelendi. Tespit edildiğine göre, bu şirketlerde çalışan sayısı ortalama yüzde 10,2 oranında artmış. Bu artış sadece mühendislikte değil; satış, yönetim, müşteri hizmetleri, finans ve pazarlama gibi alanlarda da gözlemlendi.

Özellikle bilgi teknolojileri, yazılım ve medya sektörlerinde personel eksikliği ve yeni iş imkanlarının yaratılması yüksek hızla devam ediyor. Bu durum, AI teknolojilerinin iş yerlerini yok etmekten ziyade, şirketlerin büyümesine hizmet ettiğini gösteriyor. Bu süreç, Özbekistan'ın gelişmekte olan IT sektörü için de güncel bir konu olup, teknolojik yatırımlar yeni fırsat kapıları açabilir.

Giriş Seviyesi Uzmanlar İçin Fırsatlar

Birçok kişiyi endişelendiren bir diğer nokta ise giriş seviyesi (entry-level) çalışanların geleceğidir. Goldman Sachs verilerine göre, son bir yılda AI nedeniyle her ay ortalama 16 bin iş kaybı yaşandı ve bu durumdan en çok Gen Z temsilcileri etkilendi. Ancak teknolojik açıdan ileri düzeydeki şirketlerde giriş seviyesi çalışan sayısı aksine yüzde 12 oranında arttı.

Rapor yazarlarına göre, yapay zeka emeği sadece değiştiren bir araç değil, aynı zamanda işi büyüten bir itici güce dönüşüyor. AI yardımıyla kod yazma, hataları düzeltme ve teknik belgelerle çalışma süreçlerinin ucuzlaması ve hızlanması, tüm şirket verimliliğini artırıyor. Bu da sırasıyla tüm departmanlarda yeni çalışan ihtiyacı doğuruyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, olumlu göstergeler esas olarak AI teknolojilerine istikrarlı ve sistematik yatırım yapan şirketlerde gözlemleniyor. Sadece abonelik satın alıp denemeler yapan ancak uzun vadeli bir stratejisi olmayan firmalarda çalışan sayısı artışı görülmedi. Dolayısıyla, gelecekte iş gücü piyasasındaki başarı sadece teknolojiyi bilmeye değil, onu akıllıca kullanmaya bağlı olacak.

Yapay ZekaİşsizlikTeknolojiIT Sektörüİş Gücü Piyasası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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