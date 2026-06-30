HMD, Dokunmatik Panele Sahip Sıradışı Bir Tuşlu Telefon Üzerinde Çalışıyor

·24·Teknoloji
HMD, Dokunmatik Panele Sahip Sıradışı Bir Tuşlu Telefon Üzerinde Çalışıyor

HMD Global, mobil cihazlar pazarında özgün bir devrim yapmaya hazırlanıyor. Insider bilgilerine göre marka, klasik tuşlu telefonlar ile modern dokunmatik teknolojileri birleştiren hibrit bir model geliştiriyor. Bu cihazın temel özelliği, klavye bölümünde yer alan özel bir touchpad olacak. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında yer alan habere göre, smashx_60 takma adlı tanınmış bir insider, yeni gadget'ın ilk detaylarını açıkladı. Buna göre, geleneksel T9 klavyesi sadece numara çevirmek için değil, aynı zamanda arayüzü yönetmek için bir dokunmatik panel görevi de görecek. Bu, tuşlu telefon tutkunları için beklenmedik ve kullanışlı bir yenilik olabilir.

Yeni Teknolojinin Avantajları

Bu teknoloji, kullanıcıların uzun web sayfaları ve belgeler arasında geleneksel tuşlar yerine parmak hareketleriyle kolayca kaydırma (scroll) yapmasına olanak tanıyacak. Şu an için bu fonksiyonun tam olarak nasıl uygulanacağı belli değil. Tahminlere göre şirket, tüm klavye yüzeyini dokunmatik yapabilir veya ayrı bir dokunmatik panel ekleyebilir.

Paylaşılan görsellere dayanarak, yeni telefonun yuvarlatılmış köşelere sahip bir gövdeye sahip olacağı söylenebilir. Ayrıca, tuşlu modeller için oldukça büyük sayılan bir ekran, LED flaşlı ana kamera ve yan tarafta ses ayar düğmeleri ile donatılacak.

Tasarım ve Ek Özellikler

Cihazın arka panelinde özel kontak alanları da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu kontaklar, telefonun markanın kendi dock istasyonu üzerinden şarj edilmesi için hizmet edecek. Bu tür çözümler genellikle iş sınıfı veya sabit kullanıma yönelik premium tuşlu cihazlarda görülür.

Şu an için yeni modelin adı, teknik özellikleri ve satış tarihi gizli tutuluyor. Buna rağmen, HMD Global markasının son zamanlarda retro tasarımı modern fonksiyonlarla zenginleştirme stratejisi, bu projenin başarılı olacağına işaret ediyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, bilgileri sağlayan smashx_60 isimli insider, daha önce de HMD şirketinin birçok ürünü hakkında zamanından önce doğru bilgiler vermişti. Bu nedenle, bu haber teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle bekleniyor.

HMD GlobalTuşlu TelefonTeknolojiInsiderGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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