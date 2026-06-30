Apple Tarihindeki En Büyük Sızıntı: iPhone 18 Pro Detayları Darknet'e Düştü

·44·Teknoloji
Apple Tarihindeki En Büyük Sızıntı: iPhone 18 Pro Detayları Darknet'e Düştü

Apple şirketi, tarihinin en ciddi siber saldırılarından birine maruz kaldı. Şirketin Hindistan'daki ana ortaklarından biri olan Tata Electronics sistemlerinden çalınan gizli bilgiler, henüz tanıtılmamış iPhone 18 Pro modeline ait çizimler ve tedarikçi listeleri dahil olmak üzere darknet ağında yayınlandı. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Reuters ajansının haberine göre, World Leaks adlı hacker grubu Tata Electronics şirketine ait 200 binden fazla dosyayı ele geçirdi. Bu belgeler arasında Apple'ın gelecekteki amiral gemisi cihazlarının bileşenleri, bunları üreten fabrikalar ve hatta cihazların test süreçlerini gösteren fotoğraflar bulunuyor. Bu olay Apple için sadece ticari sırların kaybı değil, aynı zamanda stratejik ortaklarla ilişkilerin soğumasına da neden olabilir.

Gizli Bilgiler ve Bileşen Listesi

Çalınan belgeler arasında en az altı büyük dosya, iPhone 18 Pro modelinin iç yapısını tamamen ifşa ediyor. Dosyalarda ana kart mikroçipleri, batarya kapasitesi ve kamera modüllerinin tam olarak hangi şirketler tarafından tedarik edileceği belirtilmiş. Apple normalde tedarikçileriyle çok katı gizlilik sözleşmeleri imzalar ve bu bilgilerin açığa çıkması, rakipler ve taklit ürün üreticileri için büyük bir fırsat yaratır.

Veri tabanında sadece iPhone değil, Tata Electronics'in bir diğer büyük müşterisi olan Tesla için tasarlanan yedek parça çizimleri de tespit edildi. Bu durum, siber saldırının kapsamının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Apple şu anda bu olayla ilgili dahili soruşturma başlatmış durumda.

iPhone 18 Pro Prototipleri ve Test Süreçleri

Yayınlanan dosyalar arasında 2026 yılının başına ait olduğu belirtilen video ve fotoğraflar özellikle dikkat çekiyor. Bunlarda iPhone 18 Pro modelinin Tata fabrikalarında darbe dayanıklılık (drop test) testlerinden geçtiği görülüyor. Görüntülerde üç kameralı, arka panelinde Apple logosu bulunan düz gri gövdeli bir akıllı telefon görülüyor.

Uzmanlar, bu bilgilerin sızmasının Apple'ın üretimi Çin dışına genişletme planlarını sekteye uğratabileceğini belirtiyor. Tata Electronics şu anda iPhone montajı konusunda Apple'ın Hindistan'daki en önemli ortağı haline geliyor. Olaydan sonra şirket, dahili sistemlerine erişimi kısıtladı ve uluslararası uzmanları davet ederek bir denetim incelemesi başlattı.

Şu ana kadar Apple ve Tata Electronics resmi bir açıklama yapmadı, ancak duruma yakın kaynaklar belgelerde Apple'ın gizli filigranlarının ve iPhone 18 Pro nesline ait dahili kod adlarının bulunduğunu doğruladı. Bu da bilgilerin gerçekliğine dair neredeyse hiçbir şüphe bırakmıyor.

AppleiPhone 18 ProTata ElectronicsSiber SaldırıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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