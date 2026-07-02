NVIDIA GeForce RTX 5090D İlk Kez 4 GGs Frekans Sınırını Aştı

·26·Teknoloji
NVIDIA GeForce RTX 5090D İlk Kez 4 GGs Frekans Sınırını Aştı

Grafik işlemci pazarında yeni bir dönem başlıyor: NVIDIA'nın RTX 50 serisine ait ekran kartı, ilk kez 4 GGs frekans değerini aşarak kendine özgü bir dünya rekoru kırdı. Bu sonuç, yeni nesil çiplerin yüksek potansiyele sahip olduğunu pratikte kanıtladı ve teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandırdı. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu rekor Galax GeForce RTX 5090D HOF OC Lab Edition modeli ile kaydedildi. Söz konusu ekran kartı, özel olarak ekstrem overclocking (hız aşırtma) için geliştirilmiş olup, deneyimli overkloker OGS tarafından sıvı azot ile soğutularak test edildi. Sonuç olarak GPU frekansı 4002 MHz'e kadar yükseltildi.

Rekoru kırmak için kullanılan test platformu da kendine özgü bir güce sahipti. Platformda 6,0 GGs frekansta çalışan Intel Core i9-14900KF işlemci, Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore anakart, 32 GB kapasiteli Corsair Vengeance DDR5 RAM ve Corsair WS3000 güç kaynağı kullanıldı.

Yeni performans zirveleri

Bu yüksek frekans sadece rakamlarda değil, pratik testlerde de meyvelerini verdi. RTX 5090D, GPUPI v3.3 - 32B benchmark testinde 35 saniye ve 377 ms sonuç göstererek mutlak rekoru tazeledi. Bu değer, daha önce 3880 MHz frekansa sahip standart bir RTX 5090 tarafından kaydedilen sonuçtan bir saniyeden daha hızlıdır.

Belirtmek gerekir ki, RTX 5090D modeli esas olarak Çin pazarı için tasarlanmış olup, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına uyarlanmış bir varyanttır. Buna rağmen, donanım ve yazılımının rekor düzeydeki yükleri kaldırabilmesi, NVIDIA mimarisinin ne kadar esnek olduğunu göstermektedir.

Ancak, NVIDIA'nın ulaştığı 4 GGs sonucu, rakiplerin yanında biraz mütevazı görünebilir. Örneğin, AMD'nin Navi 44 çipine dayalı Radeon RX 9060 XT ekran kartlarının 4,5 GGs frekansın bile üzerindeki değerlerde kararlı çalışabildiği bilinmektedir. Bu da grafik çipleri pazarındaki frekans yarışının daha uzun süre devam edeceğine işaret ediyor.

Oyuncular ve profesyonel kullanıcılar için bu haber, yakın gelecekte render ve karmaşık hesaplama işlerinde RTX 50 serisinin benzeri görülmemiş bir hız sunabileceği anlamına geliyor. Şu an için bu sonuçlara sadece özel laboratuvar koşullarında ulaşılabiliyor olsa da, seri üretim modellerin de önceki nesillerden önemli ölçüde üstün olması bekleniyor.

NVIDIAGeForce RTX 5090DTeknolojiOverclockingGPU
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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