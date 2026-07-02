Acer, Rekor 1000 Hz Yenileme Hızına Sahip Nitro XV273U F5 Monitörü Tanıttı

·3·Teknoloji
Acer, Rekor 1000 Hz Yenileme Hızına Sahip Nitro XV273U F5 Monitörü Tanıttı

Bilgisayar teknolojileri dünyasında yeni bir devrimsel adım atıldı. Acer, yenileme hızı konusunda rekor bir sonuç olan 1000 Hz değerine ulaşan yeni Nitro XV273U F5 monitörünü sergiledi. Bu cihaz, ultra hızlı dinamiklere sahip oyun tutkunları ve profesyonel e-sporcular için tasarlanmış olup, piyasada benzersiz bir yenilik olması bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni monitörün temel özelliği kare yenileme hızıdır. Ancak, 1000 Hz modu yalnızca 720p (HD) çözünürlükte çalışmaktadır. 27 inçlik bir ekran için bu durum piksel yoğunluğunun önemli ölçüde azalmasına (inç başına 54 piksel) yol açsa da, bu mod görüntü netliğinden ziyade hareket akıcılığının daha kritik olduğu ultra dinamik sahneler için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler ve Temel Modlar

Kullanıcılar için ana çalışma modu olarak 1440p (QHD) çözünürlük sunulmaktadır. Bu modda monitör 540 Hz frekansta çalışır ki bu, modern üst düzey monitörler için bile oldukça yüksek bir değerdir. Piksel yoğunluğu ise 109 PPI olarak gerçekleşerek yüksek görüntü kalitesi ve detay zenginliği sağlar. Cihazın temeli olarak kaliteli bir IPS panel seçilmiştir.

Nitro XV273U F5 monitörünün diğer önemli teknik detayları şunlardır:

  • Tepki süresi (GtG) — 1 ms;
  • AMD FreeSync Premium teknolojisi desteği;
  • HDR modunda maksimum parlaklık — 600 cd/m²;
  • DCI-P3 renk gamının %95'ini kapsama.
Bu parametreler, monitörün sadece oyunlar için değil, aynı zamanda renklerle çalışmak ve yüksek kaliteli video içerikleri izlemek için de uygun olduğunu göstermektedir. FreeSync Premium teknolojisi ise görüntüde yırtılma veya "takılma" gibi istenmeyen durumların önüne geçer.

Fiyat ve Satış Tarihi

Acer, yeni cihazın fiyatını 700 dolar olarak belirledi. Monitörün bu yılın dördüncü çeyreğinde küresel pazarlarda satışa sunulması bekleniyor. Bu modelin Özbekistan pazarına resmi distribütörler aracılığıyla yıl sonuna kadar veya 2025 başında girme ihtimali bulunmaktadır.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu kadar yüksek frekanslı monitörlerden tam verim almak için kullanıcının NVIDIA RTX 40 serisi veya daha üstü modeller gibi çok güçlü bir ekran kartına sahip olması gerekir. Aksi takdirde, monitörün tüm potansiyelini ortaya çıkarmak imkansız olacaktır. Acer Nitro XV273U F5'in e-spor dünyasında yeni standartlar belirleyeceği şüphesizdir.

AcerMonitorNitroTeknolojiE-spor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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