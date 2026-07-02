Bending Spoons Teknoloji Dünyasını Şaşırttı: IPO'nun İlk Gününde Yüzde 40 Artış

Küresel yazılım (SaaS) pazarı yapay zeka baskısı altında bir durgunluk yaşarken, İtalyan Bending Spoons şirketi borsadaki çıkışını başarıyla gerçekleştirdi. Şirket hisseleri işlemlerin ilk gününde yaklaşık yüzde 40 değer kazanarak yatırımcıların bu sektöre olan güvenini yeniden canlandırdı. Techcrunch.com haberine göre.

Çarşamba günkü işlemlerin kapanışında Bending Spoons hisseleri 40,50 dolardan satıldı. Bu rakam, halka arz (IPO) dönemindeki 29 dolarlık başlangıç fiyatının oldukça üzerindedir. Sonuç olarak, Milano merkezli 13 yıllık şirketin piyasa değeri 25,7 milyar dolara ulaştı. Bu, şirketin özel sektörde olduğu dönemdeki 11 milyar dolarlık değerlemesinin iki katından fazladır.

Eski markalara yeni hayat verme stratejisi

Bending Spoons, kendine özgü iş modeliyle tanınıyor: Şirket, zamanında popüler olmuş ancak şu an gelişimi durmuş teknoloji markalarını satın alıyor ve onları yeniden ayağa kaldırıyor. Portföyünde AOL, Eventbrite, Evernote , Meetup ve Vimeo gibi tanınmış servisler yer alıyor. Şirket, bu platformları maliyetleri düşürerek, yeni özellikler ekleyerek ve abonelik fiyatlarını yeniden düzenleyerek kârlı işletmelere dönüştürüyor.

Şirketin mali raporları bu stratejinin karşılığını verdiğini gösteriyor. SEC verilerine göre, Bending Spoons bu yılın ilk çeyreğinde 601 milyon dolar gelir elde ederken, 27,4 milyon dolar net kâr kaydetti. Karşılaştırma yapmak gerekirse, şirket geçen yılın aynı döneminde 259 milyon dolar gelirle 112 milyon dolar zarar etmişti.

SaaS sektöründeki değişimler ve beklentiler

Günümüzde birçok geleneksel SaaS şirketi, ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarının yerlerini almasından endişe duyarken, Bending Spoons'un başarısı sektöre yeni bir soluk getirdi. Şirket gelirinin büyük bir kısmı, yani yüzde 84'ü aboneliklerden oluşuyor. Diğer özel yatırım fonlarının aksine Bending Spoons, satın aldığı işletmeleri yeniden satmayı planlamıyor, aksine onları uzun vadeli varlıklar olarak tutuyor.

Piyasada bu stratejiyle çalışan başka şirketler de mevcut ve bunlar genellikle "venture zombie" (gelişimi yavaşlamış yazılım firmaları) ile ilgilenenler olarak adlandırılıyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

Constellation Software

SaaS.group

Arising Ventures

Calm Capital

Tiny

Bu başarılı IPO, şirketin beş kurucusu olan Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella ve Tomasz Greber için de büyük bir finansal zafer oldu. Ayrıca Baillie Gifford, Fidelity ve T. Rowe Price gibi büyük yatırım fonları da bu büyümeden önemli ölçüde faydalandı.