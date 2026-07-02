Bending Spoons Teknoloji Dünyasını Şaşırttı: IPO'nun İlk Gününde Yüzde 40 Artış

·19·Teknoloji
Bending Spoons Teknoloji Dünyasını Şaşırttı: IPO'nun İlk Gününde Yüzde 40 Artış

Küresel yazılım (SaaS) pazarı yapay zeka baskısı altında bir durgunluk yaşarken, İtalyan Bending Spoons şirketi borsadaki çıkışını başarıyla gerçekleştirdi. Şirket hisseleri işlemlerin ilk gününde yaklaşık yüzde 40 değer kazanarak yatırımcıların bu sektöre olan güvenini yeniden canlandırdı. Techcrunch.com haberine göre.

Çarşamba günkü işlemlerin kapanışında Bending Spoons hisseleri 40,50 dolardan satıldı. Bu rakam, halka arz (IPO) dönemindeki 29 dolarlık başlangıç fiyatının oldukça üzerindedir. Sonuç olarak, Milano merkezli 13 yıllık şirketin piyasa değeri 25,7 milyar dolara ulaştı. Bu, şirketin özel sektörde olduğu dönemdeki 11 milyar dolarlık değerlemesinin iki katından fazladır.

Eski markalara yeni hayat verme stratejisi

Bending Spoons, kendine özgü iş modeliyle tanınıyor: Şirket, zamanında popüler olmuş ancak şu an gelişimi durmuş teknoloji markalarını satın alıyor ve onları yeniden ayağa kaldırıyor. Portföyünde AOL, Eventbrite, Evernote, Meetup ve Vimeo gibi tanınmış servisler yer alıyor. Şirket, bu platformları maliyetleri düşürerek, yeni özellikler ekleyerek ve abonelik fiyatlarını yeniden düzenleyerek kârlı işletmelere dönüştürüyor.

Şirketin mali raporları bu stratejinin karşılığını verdiğini gösteriyor. SEC verilerine göre, Bending Spoons bu yılın ilk çeyreğinde 601 milyon dolar gelir elde ederken, 27,4 milyon dolar net kâr kaydetti. Karşılaştırma yapmak gerekirse, şirket geçen yılın aynı döneminde 259 milyon dolar gelirle 112 milyon dolar zarar etmişti.

SaaS sektöründeki değişimler ve beklentiler

Günümüzde birçok geleneksel SaaS şirketi, ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarının yerlerini almasından endişe duyarken, Bending Spoons'un başarısı sektöre yeni bir soluk getirdi. Şirket gelirinin büyük bir kısmı, yani yüzde 84'ü aboneliklerden oluşuyor. Diğer özel yatırım fonlarının aksine Bending Spoons, satın aldığı işletmeleri yeniden satmayı planlamıyor, aksine onları uzun vadeli varlıklar olarak tutuyor.

Piyasada bu stratejiyle çalışan başka şirketler de mevcut ve bunlar genellikle "venture zombie" (gelişimi yavaşlamış yazılım firmaları) ile ilgilenenler olarak adlandırılıyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Constellation Software
  • SaaS.group
  • Arising Ventures
  • Calm Capital
  • Tiny
Bu başarılı IPO, şirketin beş kurucusu olan Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella ve Tomasz Greber için de büyük bir finansal zafer oldu. Ayrıca Baillie Gifford, Fidelity ve T. Rowe Price gibi büyük yatırım fonları da bu büyümeden önemli ölçüde faydalandı.

Bending SpoonsIPOTeknolojiİş DünyasıEvernote
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bending Spoons Teknoloji Dünyasında Yankı Uyandırdı: 18 Milyar Dolarlık IPOBending Spoons Teknoloji Dünyasında Yankı Uyandırdı: 18 Milyar Dolarlık IPOBugün, 03:28Anthropic, Claude Sonnet 5 Modelini Tanıttı: Hızlı ve Ekonomik Yapay ZekaAnthropic, Claude Sonnet 5 Modelini Tanıttı: Hızlı ve Ekonomik Yapay ZekaBugün, 03:22WhatsApp Kullanıcı Adlarını Getiriyor: Dolandırıcılık Riski Artabilir mi?WhatsApp Kullanıcı Adlarını Getiriyor: Dolandırıcılık Riski Artabilir mi?Bugün, 03:22Baykonur'da yeni ekspedisyon: ISS uçuşu için son hazırlıklar başladıBaykonur'da yeni ekspedisyon: ISS uçuşu için son hazırlıklar başladıBugün, 02:23Steam Machine performansı bellek konfigürasyonu nedeniyle %15'e kadar farklılık gösterebilirSteam Machine performansı bellek konfigürasyonu nedeniyle %15'e kadar farklılık gösterebilirBugün, 00:50Cinder City Bilgisayarlar İçin Gerçek Bir Test Olacak: 64 GB RAMCinder City Bilgisayarlar İçin Gerçek Bir Test Olacak: 64 GB RAMBugün, 00:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı