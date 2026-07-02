Apple Gelecek Yılın Başında Yeni iPad Pro ve MacBook Pro Modellerini Tanıtacak

·31·Teknoloji
Apple Gelecek Yılın Başında Yeni iPad Pro ve MacBook Pro Modellerini Tanıtacak

Apple, 2025 yılının ilk yarısı için büyük bir ürün güncellemesi planlıyor. Bloomberg'in verdiği bilgilere göre teknoloji devi, şu anda performansı önemli ölçüde artırılmış dört yeni iPad Pro tablet ve uygun fiyatlı segmente yönelik yeni bir MacBook Pro üzerinde çalışıyor. Bu yenilikler, şirketin tablet ve dizüstü bilgisayar pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şu anda şirket mühendisleri, dahili kod adı K104 olan yeni bir dizüstü bilgisayar geliştirmekle meşgul. Bu cihazın MacBook Pro serisinin nispeten daha ucuz bir modeli olması bekleniyor. Ayrıca Apple, önümüzdeki yılın aynı döneminde yeni nesil işlemcisi M7 çipini de kamuoyuna duyurmayı hedefliyor. Bu çipin, yeni cihazların hesaplama gücünü yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Yeni nesil cihazlardan neler beklenebilir?

iPad Pro modelleri en son geçen yılın Ekim ayında güncellenmişti. Bu nedenle kullanıcılar arasında yeni tabletlere olan ilgi oldukça yüksek. Yeni iPad Pro modelleri sadece hızlı işlemcilerle değil, aynı zamanda geliştirilmiş ekran teknolojileriyle de donatılabilir. Bu durum, grafik tasarımcılar ve profesyonel kullanıcılar için ek kolaylıklar sağlayacaktır.

Şunu belirtmek gerekir ki, Apple bu yılın Mart ayında üst segmente ait MacBook Pro ve iPhone için tasarlanan A18 çipiyle çalışan MacBook Neo modelini tanıtmıştı. Ancak beklenen yeni dizüstü bilgisayar, tam kapsamlı MacBook Pro özelliklerini bünyesinde barındırarak kullanıcılara daha geniş bir seçenek sunacak. Bu, özellikle fiyat ve kalite dengesi arayan alıcılar için önemli bir gelişmedir.

Fiyat politikası ve pazar konjonktürü

Apple'ın bu planları, Tim Cook sonrası döneme hazırlık yapıldığı ve tedarik zincirindeki sorunların fiyatları etkilediği bir döneme denk geliyor. Cook'un sözlerine göre, lojistik ve bileşenlerle ilgili zorluklar ürün maliyetlerinin artmasına neden oldu. Örneğin, 1 TB hafızaya sahip MacBook Pro modelinin fiyatı yakın zamanda 1 699 dolardan 1 999 dolara yükseldi.

Bu nedenle, şirket tarafından nispeten uygun fiyatlı tablet ve dizüstü bilgisayarların piyasaya sürülmesi stratejik olarak doğru bir karar olabilir. Bu, pahalılaşan amiral gemisi modellerin gölgesinde müşterilerin markaya olan bağlılığını korumaya yardımcı olacaktır. Apple şu ana kadar bu bilgilerle ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçınsa da, içeriden gelen bilgiler önümüzdeki yılın baharının yeniliklerle dolu olacağını vurguluyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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