Meta, Yapay Zeka ile Oyun Oluşturan Pocket Uygulamasını Tanıttı

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Meta, yapay zeka tabanlı yeni projesi Pocket uygulamasını duyurdu. Bu platform, kullanıcıların karmaşık programlama kodlarına ihtiyaç duymadan, sadece metin istemleri (prompt) aracılığıyla küçük etkileşimli uygulamalar ve oyunlar oluşturmasına olanak tanıyor. Bu adım, Meta'nın yapay zekayı günlük eğlence alanlarına entegre etme stratejisinin önemli bir parçasıdır. Techcrunch.com haber veriyor.

Pocket uygulaması, yıl başında Meta tarafından satın alınan Gizmo platformu ekibinin çalışmalarının bir ürünüdür. Uygulama içinde oluşturulan etkileşimli deneyimlere "gizmos" deniliyor. Kullanıcılar sadece kendi fikirlerini hayata geçirmekle kalmayıp, diğer yaratıcılar tarafından oluşturulan oyun ve mini uygulama akışını izleyebilir ve bunları deneyebilirler. Bu da platformu kendine özgü bir sosyal oyun alanına dönüştürüyor.

Ünlü içeriden bilgi sızdıran kişi ve yazılım mühendisi Alessandro Paluzzi, bu uygulamanın Google Play mağazasında göründüğüne ilk dikkat çekenlerden biri oldu. Analiz şirketi Appfigures'ın verilerine göre Pocket, aslında Haziran ayı sonunda App Store ve Google Play platformlarına yüklenmişti ancak şirket bunu resmen kamuoyuna duyurmamıştı. Bu durum, Meta'nın projeyi şu an için test aşamasında tuttuğunu gösteriyor.

Yapay Zeka ve Yaratıcılığın Uyumu

Pocket uygulamasının arayüzü ve fonksiyonel özellikleri Gizmo uygulamasına oldukça benziyor. Kullanıcı, sisteme nasıl bir oyun veya etkileşimli sayfa istediğini yazılı olarak açıklıyor ve Meta AI algoritmaları bu açıklama temelinde hazır ürünü oluşturuyor. Bu teknoloji, oyun endüstrisindeki giriş bariyerini önemli ölçüde düşürerek her akıllı telefon sahibinin kendisini bir geliştirici veya tasarımcı gibi hissetmesine olanak tanıyor.

Meta, son zamanlarda yapay zeka tabanlı yaratıcı araçların yaygınlaştırılması üzerinde aktif olarak çalışıyor. Şirket daha önce Meta AI aracılığıyla görüntü oluşturma, Vibes uygulamasıyla video üretme ve Edits video düzenleyicisine akıllı fonksiyonlar ekleme gibi projeleri gerçekleştirmişti. Pocket ise bu ekosistemin mantıksal bir devamı niteliğinde olup, artık kullanıcılara statik içerikten etkileşimli içeriğe geçiş imkanı sunuyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür uygulamaların ilgi çekici olacağı şüphesizdir. Ülkemizde mobil oyun ve sosyal ağ kitlesi genişlerken, karmaşık bilgi gerektirmeyen yaratıcılık araçları gençler arasında popülerleşebilir. Meta henüz Pocket hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, Gizmo uygulamasının zamanında 600 binden fazla indirilmiş olması ve kullanıcıların yüzde 98'i tarafından beğenilmesi, yeni projenin geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor.