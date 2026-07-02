Seyahat servisi Hopper gizli ücretler nedeniyle 35 milyon dolar cezaya çarptırıldı

Yapay zeka yardımıyla uçak bileti ve otel fiyatlarını tahmin etmesiyle tanınan Hopper mobil uygulaması, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile 35 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşma, şirketin kullanıcıları yanıltması ve hizmetlerin nihai fiyatlarını gizlemesiyle ilgili suçlamaların ardından geldi. Bu durum, dijital pazarda tüketici haklarının korunması yönünde atılan ciddi adımlardan biri oldu. Techcrunch.com haberine göre.

FTC verilerine göre, Hopper uygulaması kullanıcıları istemedikleri kararlar almaya zorlayan "dark patterns" (karanlık tasarımlar) arayüz tasarımını kullandı. Şirket bu yöntemle ek ücretleri gizledi, isteğe bağlı hizmetleri otomatik olarak seçti ve servisin gerçek maliyetinin anlaşılmasını zorlaştırdı. Bu uygulamalar, birçok gezginin beklenmedik masraflarla karşılaşmasına neden oldu.

Düzenleyici kurum özellikle Hopper'ın "VIP Support" ve "Price Freeze" (Fiyat Dondurma) hizmetleri konusunda tüketicileri yanılttığını vurguluyor. Kullanıcılar bu özelliklerin rezervasyon sürecini kolaylaştırdığını düşünürken, gerçekte ek masraflarla ve müşteri destek sistemindeki kısıtlamalarla karşılaştılar. Uygulamada bahşişler ve VIP hizmetler için ödemeler isteğe bağlı olarak gösterilse de, bunlar genellikle önceden seçilmişti ve arayüzün alt kısımlarında gizlenmişti.

Fiyat dondurmadaki yalanlar

Şirketin en popüler hizmetlerinden biri olan "Price Freeze" veya "Hold the Room" teklifi de eleştirilerin hedefi oldu. Hopper, bu hizmet aracılığıyla belirli bir süre boyunca fiyatın değişmeyeceğini vaat etmişti. Ancak FTC, uygulamada bu hizmetin kısıtlamaları hakkında net bilgi verilmediğini tespit etti. Örneğin, fiyat dondurma işlemi yalnızca belirli bir limite kadar geçerliydi ve rezervasyon imkanının korunduğu durumlarda işliyordu.

35 milyon dolarlık ceza tutarı, mağdur olan tüketicilere tazminat ödemek için kullanılacak. Ayrıca mahkeme kararına göre Hopper, bundan sonra herhangi bir fiyatlandırma yapısını yanlış yorumlamaktan kaçınmak zorunda. Şirketin, kullanıcı ödemeyi gerçekleştirmeden önce tüm gizli komisyonları ve nihai fiyatı tam ve şeffaf bir şekilde göstermesi talep ediliyor.

Hopper, bu sorunla karşılaşan tek şirket değil. Son zamanlarda FTC, "gereksiz ücretler" (junk fees) konusunda bir dizi büyük servise karşı mücadele yürütüyor:

Bilet satış platformu StubHub 10 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti;

Booking Holdings, otel fiyatlarını gizlediği için 9,5 milyon dolar cezaya çarptırıldı;

Match, Fortnite ve neobank Dave de benzer suçlamalarla anlaşmaya vardı.

2014 yılında yayına giren Hopper uygulaması, 2024 yılına gelindiğinde dünya çapında 120 milyon indirmeyi aştı. Uluslararası seyahatler için bu uygulamayı kullananlar için, bu tür küresel platformlarda rezervasyon yaparken nihai fiyata ve otomatik olarak işaretlenmiş "checkbox"lara dikkat edilmesi önerilir.