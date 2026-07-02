İspanya ve Avusturya Play-off'ta, Maçtan Canlı Anlatım

45+5' İlk yarı sona erdi. İspanya 1:0 üstünlükle devre arasına giriyor.

45+5' İlk yarı sona erdi. İspanya 1:0 üstünlükle devre arasına giriyor.

45+3' Lamine Yamal (İspanya) altıpas içinde harika bir fırsat yakalayıp kalenin ortasına vurdu, ancak Alexander Schlager müthiş bir kurtarışla golü önledi.

45+2' Alex Baena (İspanya) duran toptan harika bir şut çekti. Top üst direğe çarptı ve dışarı çıktı. Kaleci çok şanslıydı!

45+1' Stefan Posch (Avusturya) aşırı güç kullanarak kural ihlali yaptı ancak hakem tarafından cezalandırılmadı. İspanya uygun bir mesafeden serbest vuruş kazandı.

45+1' Stefan Posch (Avusturya) aşırı güç kullanarak kural ihlali yaptı ancak hakem tarafından cezalandırılmadı. İspanya uygun bir mesafeden serbest vuruş kazandı.

45' İlk yarıya 4 dakika uzatma verildi.

45' Michael Gregoritsch (Avusturya) son savunmacıyı geçti ancak yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla hakem oyunu durdurdu.

44' Marcel Sabitzer (Avusturya) rakibini yıktı ve Glenn Nyberg oyunu durdurdu.

43' Xaver Schlager (Avusturya) kaleye yöneldi ancak savunmacı zamanında dönerek onu durdurdu.

42' Alexander Schlager sıçrayarak Alex Baena'nın (İspanya) korner vuruşunu engelledi.

41' Mikel Oyarzabal (İspanya) ceza sahasına orta kesti ancak rakip savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. İspanya korner kazandı.

41' Mikel Oyarzabal (İspanya) orta açtı ancak rakip savunma topu uzaklaştırdı. İspanya korner kazandı.

40' Mikel Oyarzabal (İspanya), ceza sahası dışında iyi bir pas aldı ve uygun pozisyondan şut çekti, ancak şut savunma tarafından engellendi.

39' Lamine Yamal (İspanya) birkaç savunmacıyı şık bir şekilde geçip ceza sahası dışından kalenin merkezine şut çekti. Ancak şut etkisizdi ve Alexander Schlager tarafından kolayca kurtarıldı.

38' Marcel Sabitzer (Avusturya) pası yakalamaya çalıştı ancak pas çok uzundu ve top oyun alanının dışına çıktı. İspanya lehine kale vuruşu verildi.

36' GOL! 1:0. Mikel Oyarzabal (İspanya) ceza sahasında harika bir oyun sezgisi göstererek pası kaptı ve ilk vuruşta topu sağ alt köşeye gönderdi. Asisti Marc Cucurella yaptı. 1:0.

36' Mikel Oyarzabal (İspanya) ceza sahası içinde takım arkadaşlarından hiçbirini bulamadı ve pası kesildi.

35' David Alaba (Avusturya) öne çıkarak uzaktan sert bir şut çekti ancak top kalenin üzerinden çok yükseğe gitti. Top oyun alanının dışına çıktı ve İspanya lehine kale vuruşu verildi.

34' Lamine Yamal (İspanya) ofsaytta kaldığı için oyun durduruldu.

33' Alexander Schlager kalesinden çıkarak Lamine Yamal'ın (İspanya) kullandığı korneri engelledi.

33' Harika bir pas, ceza sahası yayında Mikel Oyarzabal'ı (İspanya) buldu ve o topu sağ alt köşeye gönderdi. Alexander Schlager kaleye girmek üzereydi ama son anda müthiş bir kurtarış yaptı. İspanya korner kazandı.

32' Lamine Yamal (İspanya) ceza sahasına girdi, iki savunmacıyı geçti ve penaltı noktası civarından şut çekti. Şut sertti ancak isabetsizdi ve kaleci topu rahatça kurtardı. Skor değişmedi.

32' Lamine Yamal (İspanya) ceza sahasına girdi, iki savunmacıyı geçti ve penaltı noktası civarından şut çekti. Şut sertti ancak isabetsizdi ve kaleci topu kolayca kurtardı. Skor değişmedi.

30' Gol geçersiz! Marc Cucurella (İspanya) topu ağlara gönderdi ancak Glenn Nyberg kural ihlali nedeniyle düdüğünü çaldı.

29' Top taca çıktı ve İspanya bir korner kazandı.

29' Dani Olmo (İspanya) birkaç savunmacıyı geçti ancak rakip oyuncu topu başarıyla uzaklaştırdı. Top dışarı çıktı ve İspanya korner kazandı.

29' Dani Olmo (İspanya) birkaç savunmacıyı geçti ancak rakip oyuncu topu başarıyla uzaklaştırdı. Top taca çıktı ve İspanya korner kazandı.

27' Pedro Porro (İspanya) sert bir orta kesti ancak herhangi bir tehlike yaratmadı.

24' Hakem düdüğü çaldı, futbolcular dinlenip kendilerine geliyorlar.

22' Mikel Oyarzabal (İspanya), ceza sahasındaki topa yetişmek için tüm gücünü harcadı ancak yetişemedi.

19' Pedro Porro (İspanya) ceza sahasına orta kesti ancak Alexander Schlager kaleden çıkarak topu kontrol etti.

18' Marcel Sabitzer (Avusturya), Michael Gregoritsch'e isabetli bir orta gönderdi ancak o topa yetişemedi. Top dışarı çıktı ve İspanya lehine kale vuruşu verildi.

16' Paul Wanner (Avusturya), rakibinden sıyrılmaya çalışırken sert bir müdahalede bulundu ve hakem faul düdüğünü çaldı.

15' Glenn Nyberg, David Alaba'nın (Avusturya) sert müdahalesini görmezden gelemedi ve düdüğünü çaldı.

12' Alex Baena (İspanya) korneri kullandı. Topu ceza sahasına gönderdi ancak top rakip oyuncunun kafasına çarptı ve tehlike uzaklaştırıldı.

12' Savunmacılardan biri son anda yetişerek Alex Baena'nın (İspanya) pasını harika bir şekilde kesti. Top dışarı çıktı. İspanya kornerle gol bulma şansı yakalayacak.

11' Lamine Yamal (İspanya) bireysel olarak ileri çıkmaya çalıştı ancak rakip oyuncu onu durdurarak tehlike yaratmasını engelledi.

11' Kevin Danso (Avusturya) rakibini yıktı. Glenn Nyberg bunu net bir şekilde gördü ve faul düdüğünü çaldı. İspanya serbest vuruş kazandı.

9' Aymeric Laporte (İspanya) köşe vuruşunda harika yükseldi ancak top kafasının üzerinden geçip üstten auta gitti. Avusturya için kale vuruşu.

8' İspanya bir korner daha kazandı.

8' Marc Cucurella (İspanya) rakibini geçmeye çalıştı ancak top dışarı gönderildi. İspanya korner kazandı.

7' Dani Olmo (İspanya) ceza sahası dışından şut çekti ancak denemesi engellendi.

6' Alex Baena (İspanya) kısa bir korner kullandı.

5' Lamine Yamal (İspanya) ceza sahasına orta kesti ancak deneme engellendi ve top dışarı çıktı. İspanya lehine korner verildi.

4' Romano Schmid (Avusturya) ceza sahası dışından arkadaşına pas vermeye çalıştı ancak rakip savunma hızlı davranarak atağı önledi.

4' Romano Schmid (Avusturya) ceza sahası dışından arkadaşına pas vermeye çalıştı ancak rakip savunma hızlı davranarak atağı engelledi.

2' Lamine Yamal (İspanya) birkaç oyuncuyu çalımlayıp orta mesafeden kalenin merkezine düşük bir şut çekti. Kaleci hazırlıksız yakalandı ancak topu harika bir şekilde kurtararak tehlikeyi önledi.

1' Marcel Sabitzer (Avusturya) ceza sahasına orta yaptı ancak rakip savunma oyuncuları topu hemen uzaklaştırdı.

1' Ve maç az önce başladı!

00:02 Futbolcular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Topla ilk olarak İspanya başlayacak.

23:50 Bu maç için başlangıç kadroları açıklandı.

23:49 Bugünkü maçı Glenn Nyberg yönetecek.