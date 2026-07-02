Dünyanın “yaşamsal belirtileri” kötüleşiyor: Bilim insanları iklim felaketi konusunda uyardı

Oregon State University bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Dünya gezegeninin “yaşamsal belirtilerinin” tehlikeli bir şekilde kötüleştiğini ortaya koydu. Küresel ölçekte sera gazı emisyonlarını azaltmak için alınan önlemlerin yetersiz kalması nedeniyle iklim istikrarı bozuluyor. Uzmanlara göre, mevcut ekonomik modelin değişmemesi, aşırı doğa olaylarının sayısının daha da artmasına yol açacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmanın yazarları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin Dünya tarihinde kısa bir dönemi temsil etmesine rağmen, sonuçlarının toplumun hayal ettiğinden çok daha uzun vadeli ve sistemik olduğunu vurguluyor. “Sera etkisi” kavramı XIX. yüzyılın başlarında şekillenmiş olsa da, küresel sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması ve buzulların erimesi ancak 1980'lerde iklim sorununu gündeme taşıdı.

Aşırı olaylar ve rekor düzeyde sıcaklık

ixbt.com verilerine göre, 2019'dan bu yana dünya genelinde doğal afetler ve iklim anomalileri önemli ölçüde arttı. Buna büyük ölçekli sel baskınları, orman yangınları, anormal sıcak hava dalgaları ve şiddetli fırtınalar örnek gösterilebilir. Son iki yıl içinde atmosferdeki sera gazı miktarı, gözlem tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bilim insanları, gezegen sağlığının temel göstergeleri olarak Amazon yağmur ormanları ve mercan resiflerinin durumuna özel dikkat çekiyor. Şu anda Amazon bölgesinde ormanların hızla azalması devam ederken, okyanus suyunun asitlenmesi mercan ekosistemlerinin çöküşüne neden oluyor. Bu süreçler sadece bölgesel değil, küresel ekolojik dengeye de darbe vuruyor.

Yapısal değişim ihtiyacı

Araştırmanın ortak yazarı Philip Duffy'ye göre, ekonominin karbondan arındırılması ve iklim çözümlerine yönelik geniş çaplı yatırımların hızlandırılmaması durumunda, birçok ekosistem için “geri dönüşü olmayan nokta” yaklaşacaktır. COVID-19 pandemisi sırasındaki küresel kısıtlamaların bile sera gazı konsantrasyonunu kalıcı olarak düşürememesi, sorunun ne kadar derin ve sistemik olduğunu kanıtladı.

Durumu düzeltmek için bilim insanları şu önlemlerin alınmasını öneriyor:

Fosil yakıtlardan hızla vazgeçilmesi;

Karbon emisyonlarını düzenleyen katı önlemlerin uygulamaya konulması;

Doğal ekosistemleri iyileştirmeye yönelik projelerin finanse edilmesi;

Enerji ve sanayi altyapısının kökten yenilenmesi.

Makalede, bu sonuçların amacının panik yaratmak değil, uzun vadeli eğilimleri kaydetmek olduğu belirtiliyor. Tarihsel olarak iklim uyarıları on yıllardır dile getirilse de, gerçek sistemik değişiklikler iklim risklerinin birikme hızının çok gerisinde kalıyor. Eğer mevcut “olağan faaliyet” yörüngesi değişmezse, Dünya'nın yaşam sistemleri insanlığın hayatta kalması için çok daha zor koşullar yaratacaktır.