Intel iGPU Yeteneklerini Genişletti: Panther Lake Çipleri Neredeyse Tüm RAM'i Kullanabilir

Intel, yeni nesil Panther Lake işlemcilerindeki Intel Arc entegre grafik çekirdekleri (iGPU) için devrim niteliğinde bir güncelleme sundu. Artık bu grafik sistemleri, ihtiyaç duyulduğunda bilgisayarın neredeyse tüm operasyonel belleğini (RAM) kullanma yeteneğine sahip olacak. Bu teknolojik adımın, dizüstü bilgisayarların ve kompakt sistemlerin grafik performansını artırmada yeni bir sayfa açması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Şirket tarafından yayınlanan son sürücü güncellemesi, sistem kaynaklarının dağıtım algoritmalarını kökten değiştirdi. ixbt.com verilerine göre, yeni ayarlar sayesinde entegre grafik işlemci, sistemdeki RAM'in %93'üne kadar olan kısmını kendi ihtiyaçları için ayırabiliyor. Bu, daha önce görülmemiş bir değer; zira normalde iGPU için ayrılan bellek miktarı kesin sınırlarla kısıtlanırdı.

Kaynak Dağıtımındaki Yeni Yaklaşım

Intel uzmanları, bu özelliği 64 GB RAM'e sahip bir sistem örneğiyle açıkladılar. Böyle bir konfigürasyonda Intel Arc grafik çekirdeği 59,5 GB'a kadar belleği özümseyebilir. Şu an piyasada 128 GB RAM'e sahip dizüstü bilgisayarlar az olsa da, 64 GB belleğe sahip modeller oldukça yaygın ve bu yenilik tam da onlar için büyük önem taşıyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, standart bilgisayar oyunları için bu kadar büyük miktarda video belleğine ihtiyaç duyulmaz. Modern oyunlar genellikle 8-16 GB video bellek ile sınırlıdır. Ancak, RAM'in büyük bir kısmını iGPU'nun kullanımına sunmak, diğer profesyonel görevlerde faydalı olabilir.

Pratik Önemi ve Kısıtlamalar

Bu güncellemenin temel amacı; karmaşık hesaplamalar, büyük veri setleriyle çalışma ve yapay zeka (AI) modellerinin yerel cihazda eğitilmesi gibi süreçleri kolaylaştırmaktır. Grafik çekirdeği tek başına çok yüksek performansa sahip olmasa da, büyük miktarda belleğe erişim imkanı fonksiyonelliğini genişletiyor.

Özbekistan pazarında Intel işlemcili dizüstü bilgisayarların çok popüler olduğu göz önüne alındığında, bu teknolojinin yerel yazılımcılar ve tasarımcılar için de ilgi çekici olması doğaldır. Özellikle güçlü bir ayrık ekran kartına sahip olmayan ancak yüksek RAM kapasitesine sahip ultrabook'lar artık daha ağır görevleri yerine getirebilecek.

Buna rağmen, kullanıcıların dikkatli olmaları önerilir. Çünkü grafik çekirdeği sistem belleğinin %93'ünü işgal ederse, işletim sistemi ve diğer uygulamalar için kaynak yetersizliği nedeniyle bilgisayarın genel çalışma hızı düşebilir. Intel mühendisleri, bu fonksiyonun yalnızca özel profesyonel ihtiyaçlar için etkinleştirilmesini tavsiye ediyor.