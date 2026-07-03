Navbahor, Türkiye'de Başakşehir'i 4-2 mağlup etti

Yaz hazırlık kampını Türkiye'de gerçekleştiren Namangan ekibi Navbahor, sıradaki hazırlık maçında büyük bir galibiyet elde etti.

Namangan temsilcisi, altı golün atıldığı heyecan verici mücadelede İstanbul ekibi Başakşehir'i 4-2 mağlup etti.

Norchayev ve Jiyanov'dan ikişer gol

Navbahor'un galibiyetinde Husayn Norchayev ve Ruslan Jiyanov başrolü oynadı.

Her iki futbolcu da rakip ağlara ikişer gol göndererek duble yaptı.

Böylece Namangan ekibi, Türkiye'deki ikinci hazırlık maçını net bir skorla tamamladı.

Özbek futbolcular sahaya çıkmadı

Hatırlatmak gerekirse, Başakşehir kadrosunda Özbekistan milli takım oyuncuları Eldor Shomurodov ve Abbos Fayzullayev de yer alıyor.

Ancak Dünya Kupası'na katılan her iki futbolcu da şu an Özbekistan'da bulundukları için bu maçta görev almadılar.

Navbahor'un Türkiye'nin tanınmış kulüplerinden birine karşı kazandığı bu galibiyet, yeni sezon öncesi takım taraftarlarına büyük moral verdi.