Navbahor, Türkiye'de Başakşehir'i 4-2 mağlup etti

·26·Spor
Navbahor, Türkiye'de Başakşehir'i 4-2 mağlup etti

Yaz hazırlık kampını Türkiye'de gerçekleştiren Namangan ekibi Navbahor, sıradaki hazırlık maçında büyük bir galibiyet elde etti.

Namangan temsilcisi, altı golün atıldığı heyecan verici mücadelede İstanbul ekibi Başakşehir'i 4-2 mağlup etti.

Norchayev ve Jiyanov'dan ikişer gol

Navbahor'un galibiyetinde Husayn Norchayev ve Ruslan Jiyanov başrolü oynadı.

Her iki futbolcu da rakip ağlara ikişer gol göndererek duble yaptı.

Böylece Namangan ekibi, Türkiye'deki ikinci hazırlık maçını net bir skorla tamamladı.

Özbek futbolcular sahaya çıkmadı

Hatırlatmak gerekirse, Başakşehir kadrosunda Özbekistan milli takım oyuncuları Eldor Shomurodov ve Abbos Fayzullayev de yer alıyor.

Ancak Dünya Kupası'na katılan her iki futbolcu da şu an Özbekistan'da bulundukları için bu maçta görev almadılar.

Navbahor'un Türkiye'nin tanınmış kulüplerinden birine karşı kazandığı bu galibiyet, yeni sezon öncesi takım taraftarlarına büyük moral verdi.

NavbahorBashakshehirTürkiyeÖzbekistanEldor Shomurodov
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ilgiz Tantashev 2026 Dünya Kupası Play-off Maçına AtandıIlgiz Tantashev 2026 Dünya Kupası Play-off Maçına AtandıBugün, 00:31İspanya ve Avusturya Play-off'ta, Maçtan Canlı Anlatımİspanya ve Avusturya Play-off'ta, Maçtan Canlı AnlatımDün, 23:43Barcelona Finansal Prangalarından Kurtuldu: La Liga Transferler İçin Yeşil Işık YaktıBarcelona Finansal Prangalarından Kurtuldu: La Liga Transferler İçin Yeşil Işık YaktıDün, 22:31Paraguay - Fransa maçını Özbek hakemler yönetecekParaguay - Fransa maçını Özbek hakemler yönetecekDün, 22:22Ten Hag Hollanda Milli Takımı İçin Ana Aday OlduTen Hag Hollanda Milli Takımı İçin Ana Aday OlduDün, 21:15Atletico Madrid, Julian Alvarez'in Yerine Mason Greenwood'u DüşünüyorAtletico Madrid, Julian Alvarez'in Yerine Mason Greenwood'u DüşünüyorDün, 20:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı