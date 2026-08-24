Çin'de atın yerini alabilecek bir robot geliştirildi

·211·Teknoloji
Çin'de atın yerini alabilecek bir robot geliştirildi

Çinli DaxAI girişimi, üzerine binilebilen dört ayaklı Qiji X1 robotunu tanıttı. Yeni cihaz, görünüşü ve hareket tarzı bakımından büyütülmüş, motorlu bir robot köpeği andırıyor.

Üreticilerin verdiği bilgiye göre robot, 300 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Maksimum hızı saatte 9,6 kilometre olup, tam şarjla 40 kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor.

Robotun tanıtımını gösteren video sosyal medyada yayılarak kullanıcıların ilgisini çekti. Özellikle insan taşıyabilecek şekilde tasarlanmış olması dikkat çekti.

Zorlu arazilerde hareket edebiliyor

DaxAI yetkilileri, Qiji X1 robotunun sadece düz yollarla sınırlı kalmadığını belirtiyor. Robot; dik yokuşlar, çamurlu ve çakıllı yollar dahil olmak üzere zorlu koşullarda bağımsız olarak hareket edebiliyor.

Bu nedenle üreticiler, gelecekte onu gerçek koşullarda bir ulaşım aracı olarak kullanma imkanını değerlendiriyor. Robotun ağır yük taşımacılığında, ulaşılması zor bölgelerde ve çeşitli kurtarma operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

Yeni teknoloji sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar robotun yeteneklerini överken, bazıları ise esprili yaklaştı. Özellikle bir Reddit kullanıcısı: «Teknolojinin gelişmesi nedeniyle normal bir atın eskidiği ikinci durum»şeklinde şakalı bir yorumda bulundu.

Böylece, Çin'de tanıtılan Qiji X1 sadece robotik alanındaki yeni bir gelişme değil, aynı zamanda gelecekte ağır yük taşımacılığı ve zorlu arazilerde ulaşım için kullanılabilecek sıra dışı bir araç olarak da ilgi uyandırıyor.

RobotikDaxAIQiji X1ÇinTeknoloji
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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