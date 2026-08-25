Birleşik Krallık hükümeti, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki askeri hedeflere uzun menzilli saldırılar düzenleme kapasitesini daha da güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor. Bu konuda, Kiev'de Ukrayna Bağımsızlık Günü'ne adanan etkinliklere katılan Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham resmen duyurdu.

Temmuz 2026'da göreve gelen İngiltere'nin yeni Başbakanı, ilk yurt dışı ziyaretini Kiev'e gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Londra'nın Ukrayna'yı destekleme konusundaki stratejik pozisyonunun değişmediğini belirtti.

«Saldırılar fırlatılmadan imha edilecek»: Burnham'ın açıklaması

Başbakanın ifadelerine göre, Ukrayna'ya destek sadece hava savunma sistemleriyle sınırlı kalmamalı:

«Ukrayna'ya yardım, sadece hava savunmasını güçlendirmeyi değil, aynı zamanda füzeler havaya fırlatılmadan önce Rus saldırılarını durdurmayı sağlayacak uzun menzilli saldırı araçlarını da içermelidir», — dedi Andy Burnham.

Londra tarafından belirlenen diğer öncelikli stratejik alanlar:

Yaptırım baskısı: Rusya'nın askeri tedarik ve lojistik zincirlerine yönelik kısıtlamaların daha da sıkılaştırılması;

İnovasyon ve BT: Modern askeri teknolojilerin ve drone sistemlerinin ortaklaşa geliştirilmesi;

Savunma sanayii entegrasyonu: İngiliz ve Ukrayna savunma şirketleri arasında doğrudan askeri-sanayi iş birliğinin derinleştirilmesi.

Gizli teknolojiler: SCALP füze projesi

Kiev ziyareti öncesinde İngiltere Başbakanı, Londra'nın Ukrayna'da uzun menzilli SCALP füzelerinin üretimi ve modernizasyonu için gerekli olan gizli bilgi ve teknolojilerin aktarılmasına resmen izin verdiğini açıkladı.

Bu adım, Ukrayna'ya Batı teknolojileri temelinde kendi topraklarında uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar üretme ve Rus askeri altyapısına doğrudan saldırı düzenleme imkanı sağlayacak.