Dünya okyanus suları son 47 yılın en yüksek sıcaklığına ulaştı

·0·Teknoloji
Dünya okyanus suları son 47 yılın en yüksek sıcaklığına ulaştı

Avrupa'nın Copernicus iklim servisi uzmanları tarafından kaydedildiği üzere, 22 Ağustos'ta ortalama dünya okyanus yüzey sıcaklığı 21,1 dereceye ulaştı. TASS'ın haberine göre, bu gösterge 1979'dan beri yürütülen uydu gözlemleri tarihindeki mutlak rekor olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Önceki maksimum değer bu yılın Mart ayında kaydedilmiş ve 21,09 dereceyi bulmuştu. Yeni değer eskisinden çok az farklı olsa da, iklim bilimciler rekorun kırıldığı zamana özellikle dikkat çekiyorlar.

Genellikle, Dünya okyanus yüzeyinin ortalama sıcaklığının Güney Yarımküre'de yaz mevsimi sona erdikten sonra, Mart veya Nisan aylarında yıllık zirvesine ulaşması normal kabul edilir. Ancak bu seferki rekor Ağustos ayının sonuna denk geldi.

İklim değişiklikleri ve nedenleri

Copernicus uzmanları, bu yıl deniz suyu sıcaklığının neredeyse her gün ilgili tarihler için en yüksek seviyede kaldığını vurguluyor. Bu süreç, uzun vadeli küresel ısınma ve Pasifik Okyanusu'ndaki El-Nino iklim olayının etkisi olmak üzere iki ana faktörle açıklanıyor.

Bilindiği üzere El-Nino, küresel sıcaklığı ek olarak artırma özelliğine sahiptir. Uzmanlar, doğal iklim değişkenliğinin, insan faaliyetleriyle bağlantılı uzun vadeli ısınma eğilimi üzerine katmanlandığını özellikle belirtiyorlar.

Küresel sonuçlar

Okyanusun aşırı ısınması gezegenimiz için ciddi sonuçlar doğuruyor. Özellikle, daha sıcak su, termal genleşme nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor.

Ayrıca bu durumun denizdeki ısı dalgalarını güçlendirerek aşırı hava olaylarının yoğunluğu üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.

Dünya Okyanusuİklim DeğişikliğiCopernicusEkolojiKüresel Isınma
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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