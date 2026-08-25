Zelenskiy'nin benzeri hapisten cepheye gidiyor: Sarukyan'ın beklenmedik kararı
Sosyal medyada «Ruki Vverx!» solisti Sergey Jukov'un sesini taklit ederek, «Privet, eto ya» şarkısıyla viral bir üne kavuşan parodist Samvel Sarukyan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile resmi sözleşme imzaladı.
Rusya'nın popüler Shot Telegram kanalının verdiği bilgilere göre, hapis cezasını çekmekte olan 44 yaşındaki adam, gönüllü olarak askeri harekat bölgesine gidiyor.
Milyonlarca izlenme ve «Zelenskiy benzeri» statüsü
Samvel Sarukyan, internet kullanıcılarının dikkatini birkaç parçanın kendine has yorumuyla çekmişti:
Viral parçalar: «Privet, eto ya» ve Sergey Jukov'un «On tebya seluyet» ve «Devochka u rechki» şarkılarına çektiği videolar, ağlarda milyonlarca izlenme sayısına ulaştı;
Dış benzerlik: Sosyal medya kullanıcıları, Sarukyan'ın yüz hatlarının, gülüşünün ve mimiklerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye şaşırtıcı derecede benzediğini sık sık tartışıyorlardı.
12 yıllık hapis cezası ve cephe yoluyla özgürlük
Parodistin geçmişinde ağır bir suç dosyası bulunuyor:
Mahkeme kararı: Ağustos 2017'de Sarukyan, uyuşturucu madde hazırlama ve büyük miktarda yasa dışı dağıtım suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı;
Askeri mevzuat imkanı: Rusya Federasyonu'nun mevcut yasalarına göre, belirli ağır suçlardan hüküm giyen mahkumlara, Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayıp çatışmalara katılmaları şartıyla cezalarının erken kaldırılması veya hafifletilmesi hakkı tanınmaktadır;
Görev yeri: Şimdilik Sarukyan'ın cephenin hangi yönünde ve hangi askeri görevde bulunacağına dair resmi detaylar açıklanmadı.
…