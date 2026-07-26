Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek

Japon otomotiv devi ile Çinli GAC şirketinin ortak girişimi olan GAC Toyota, elektrikli otomobil endüstrisinde devrim niteliğinde bir adım attı. Şirket, yeni modellerindeki bataryalar için benzeri görülmemiş, süresiz bir garanti programı duyurdu. Bu girişimin, elektrikli araç sahiplerinin en büyük endişesi olan batarya ömrü ve güvenlik sorunlarına nihai bir çözüm olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni program kapsamında Platinum 7 (Toyota bZ7 olarak da bilinir) ve Platinum 3X (Toyota bZ3X) modellerinin sahipleri, bataryayla ilgili sorunlardan tamamen korunacak. ixbt.com'un bilgilerine göre üretici, çekiş bataryasının yanmasıyla ilgili tüm sorumluluğu üstlenmeyi ve standart garanti süresi sona erdikten sonra bile batarya hücrelerini ücretsiz olarak değiştirmeyi vaat ediyor.

Güvenlik ve Ücretsiz Teknik Servis

GAC Toyota temsilcileri, bu yeni politikanın otomotiv sektöründeki ilk bu tür girişim olduğunu vurguluyor. Yangına dış faktörler (örneğin başka bir nesneden yangın sıçraması) neden olmadıysa şirket, olay koşullarından bağımsız olarak tüm masrafları karşılıyor. Bu garanti yalnızca fabrika kusurlarını değil, aynı zamanda bir trafik kazası sonucu bataryanın hasar görmesi veya gövdenin alt kısmına verilen zararın yol açtığı yangınları da kapsıyor.

En dikkat çekici husus, şirketin otomobil 8 yıldan fazla kullanıldıktan sonra bile arızalanan batarya hücrelerini ücretsiz değiştirme taahhüdü vermesidir. Genellikle birçok üretici 8 yıl veya 160 bin kilometre mesafeden sonra garanti yükümlülüklerini durdururken, Toyota bu sınırı ortadan kaldırıyor.

Programın Kapsamı ve Belirsizlikler

Söz konusu program süresiz olarak ilan edilmiş olup, yalnızca gelecekteki alıcıları değil, aynı zamanda yukarıda adı geçen modelleri halihazırda satın almış olan müşterileri de kapsayacak. Bu adım, Toyota markasının elektrikli otomobil pazarındaki güvenini artırmaya ve Tesla gibi rakiplerle mücadelede üstünlük sağlamaya hizmet ediyor.

Ancak GAC Toyota henüz yeni programın tüm detaylarını açıklamadı. Özellikle durumun garantili kabul edilmesi için hangi kriterlerin kullanılacağı, incelemeyi kimin yapacağı ve yangın nedenini belirleme prosedürünün ne olacağı henüz bilinmiyor.

Özbekistan pazarında da Toyota markasının elektrikli otomobillerine ilgi artarken, bu tür garanti koşulları tüketicilerin seçimini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu program şu anda Çin'deki ortak girişimin ürünleri için geçerli olsa da, küresel ölçekte elektrikli araç bakım standartlarını değiştirmesi muhtemeldir.