Futbol Gecesi: Semerkant'ta Merkez Mücadele ve 19. Haftanın 3 Heyecanlı Maçı
Özbekistan Süper Ligi'nin 19. haftası kapsamında 25 Ağustos Salı akşamı taraftarları birbirinden çekişmeli ve kıran kırana 3 karşılaşma bekliyor. Haftanın merkez mücadelesi Semerkant'ta gerçekleşecek ve yerel Dinamo, başkentin köklü kulübü Pakhtakor'u ağırlayacak.
Ayrıca vadide Andijan, Khorezm ile kozlarını paylaşırken, güneyde Surkhon ve AGMK takımları puan mücadelesi verecek.
19. haftanın merkez karşılaşmaları ve hakem atamaları:
1. Andijan — Khorezm
Başlama saati: 25 Ağustos, 19:00
Orta hakem: Firdavs Norsafarov
Yardımcı hakemler: Alisher Usmonov, Husan Khudoyberdiyev
Dördüncü hakem: Abdurasul Kayumbayev
VAR hakemleri: Doston Rakhmonov, Shokhnur Yuldoshev (AVAR)
Gözlemci ve temsilci: Sultonbek Zaylabidinov, Jalolkhon Inogomkhodjayev
2. Surkhon — AGMK
Başlama saati: 25 Ağustos, 19:00
Orta hakem: Asker Najafaliyev
Yardımcı hakemler: Bakhtiyorkhuja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov
Dördüncü hakem: Javokhir Sadaqulov
VAR hakemleri: Gayrat Jorayev, Adhamjon Rikhsiboyev (AVAR)
Gözlemci ve temsilci: Vladislav Seytlin, Kudrat Madrimov
3. Dinamo — Pakhtakor (Merkez maç)
Başlama saati: 25 Ağustos, 20:00
Orta hakem: Ilgiz Tantashev
Yardımcı hakemler: Andrey Sapenko, Timur Gaynullin
Dördüncü hakem: Diyorbek Amanov
VAR hakemleri: Naim Kosimov, Rinat Serazitdinov (AVAR)
Gözlemci ve temsilci: Rustam Bobomurodov, Shokhhrukh Said
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