Futbol Gecesi: Semerkant'ta Merkez Mücadele ve 19. Haftanın 3 Heyecanlı Maçı

·51·Spor
Futbol Gecesi: Semerkant'ta Merkez Mücadele ve 19. Haftanın 3 Heyecanlı Maçı

Özbekistan Süper Ligi'nin 19. haftası kapsamında 25 Ağustos Salı akşamı taraftarları birbirinden çekişmeli ve kıran kırana 3 karşılaşma bekliyor. Haftanın merkez mücadelesi Semerkant'ta gerçekleşecek ve yerel Dinamo, başkentin köklü kulübü Pakhtakor'u ağırlayacak.

Ayrıca vadide Andijan, Khorezm ile kozlarını paylaşırken, güneyde Surkhon ve AGMK takımları puan mücadelesi verecek.

19. haftanın merkez karşılaşmaları ve hakem atamaları:

1. Andijan — Khorezm

  • Başlama saati: 25 Ağustos, 19:00

  • Orta hakem: Firdavs Norsafarov

  • Yardımcı hakemler: Alisher Usmonov, Husan Khudoyberdiyev

  • Dördüncü hakem: Abdurasul Kayumbayev

  • VAR hakemleri: Doston Rakhmonov, Shokhnur Yuldoshev (AVAR)

  • Gözlemci ve temsilci: Sultonbek Zaylabidinov, Jalolkhon Inogomkhodjayev

2. Surkhon — AGMK

  • Başlama saati: 25 Ağustos, 19:00

  • Orta hakem: Asker Najafaliyev

  • Yardımcı hakemler: Bakhtiyorkhuja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov

  • Dördüncü hakem: Javokhir Sadaqulov

  • VAR hakemleri: Gayrat Jorayev, Adhamjon Rikhsiboyev (AVAR)

  • Gözlemci ve temsilci: Vladislav Seytlin, Kudrat Madrimov

3. Dinamo — Pakhtakor (Merkez maç)

  • Başlama saati: 25 Ağustos, 20:00

  • Orta hakem: Ilgiz Tantashev

  • Yardımcı hakemler: Andrey Sapenko, Timur Gaynullin

  • Dördüncü hakem: Diyorbek Amanov

  • VAR hakemleri: Naim Kosimov, Rinat Serazitdinov (AVAR)

  • Gözlemci ve temsilci: Rustam Bobomurodov, Shokhhrukh Said

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

100% ikili mücadeleler: Husanov Manchester City formasıyla resital sundu!100% ikili mücadeleler: Husanov Manchester City formasıyla resital sundu!Bugün, 13:01City'den mega transfer: Rodri'nin yerine Ayoub Bouaddi sağlık kontrolünden geçtiCity'den mega transfer: Rodri'nin yerine Ayoub Bouaddi sağlık kontrolünden geçtiBugün, 12:58«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf etti«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf ettiBugün, 12:32«2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamak ona yaradı»: Gary Neville, Cole Palmer'ın dönüşünü yorumladı«2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamak ona yaradı»: Gary Neville, Cole Palmer'ın dönüşünü yorumladıBugün, 12:29Erling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyorErling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyorBugün, 12:13Islam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladıIslam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladıBugün, 10:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu