«2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamak ona yaradı»: Gary Neville, Cole Palmer'ın dönüşünü yorumladı

İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında Fulham karşısında alınan 3-2'lik dramatik galibiyette Chelsea'nin kilit ismi Cole Palmer gerçek bir resital sundu. 24 yaşındaki İngiliz yıldız, Londra derbisinde hanesine 1 gol ve 1 asist yazdırarak maçın en iyi oyuncularından biri oldu.

Maçın ardından İngiltere Milli Takımı ve Manchester Unitedeski savunma oyuncusu, şu anda Sky Sports'ta yorumculuk yapan Gary Neville Palmer'ın mevcut fiziksel ve psikolojik durumuna özel bir parantez açtı.

«Bugün gerçek Palmer'ı gördük»: Neville'in analizi

Gary Neville, genç orta saha oyuncusunun İngiltere Milli Takımı kadrosuna alınmamasının onu daha güçlü kıldığını vurguladı:

«Belki de 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemesi, Palmer'ın başına gelebilecek en iyi şeydir. Kariyerinde bir düşüş yaşadığı dönemde bu ona iyi bir motivasyon kaynağı olmuş olabilir», dedi Neville yayında.

Uzman, futbol kariyerindeki zihinsel krizleri aşmanın önemine değindi:

Tutkuyu korumak: «Hayatta her gün tutkunuzu korumanız gerektiğini kendinize hatırlatmanız önemlidir. Bir futbolcunun kariyerinde formdan düştüğü ve her şeyin eskisi kadar kolay olmadığı dönemler olur»;

Dönüş resitali: «Bugün sahada o eski sihirli Palmer'ı gördük. Hareketleri tek kelimeyle inanılmazdı».

İstatistikler ve yeni sezona dair umutlar

Cole Palmer, geçen sezon Chelsea formasıyla istikrar konusunda zorluklar yaşamıştı:

Geçen sezonun rakamları: Premier Lig'de 26 maça çıkıp 10 gol ve 1 asist kaydetti;

Yeni sezon başlangıcı: Daha ilk haftadan 'gol + asist' katkısı yaparak takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Uzmanlara göre Palmer'ın bu yüksek form grafiğine dönüşü, sadece Chelsea'nin Premier Lig şampiyonluk yarışındaki şansını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda milli takımdaki yerini geri kazanma yolunda da en önemli adım olacak.