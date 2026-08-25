Tokyo'da suşi servisi yapan sıra dışı otobüs hizmete giriyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da turistler için sıra dışı bir gastronomik proje olan iki katlı SUSHI BUS hizmete giriyor. Yolcular, şehri gezerken aynı zamanda hareket halindeki otobüsün içinde sınırsız suşi yiyebilecekler.

Projenin 10 Ekim 2026'da başlatılması planlanıyor. Otobüsün birinci katında mutfak yer alacak. Suşiler burada hazırlanıp özel bir asansörle ikinci kata çıkarılacak. Orada yemekler, yolcu koltuklarının yanından geçen bir konveyör bandına yerleştirilecek.

Turistler yaklaşık 70 dakika boyunca sınırsız suşinin tadını çıkarabilecekler. Otobüs, belirli bir varış noktası olan sıradan bir ulaşım aracı değil; şehir içinde dairesel bir rotada hareket ederek turistik yerleri görme imkanı sunuyor. Nihai rota henüz tam olarak belirlenmedi ancak Shibuya, Ginza ve Asakusa'daki popüler noktalardan geçilmesi planlanıyor.

SUSHI BUS aynı anda 20 yolcuya hizmet verecek. Yolculuk, Tokyo İstasyonu yakınındaki Kajibashi otoparkından başlayacak. Kişi başı bilet fiyatı 16 bin Japon Yeni, yani yaklaşık 100 dolar civarında olacak.

Proje başarılı olur ve turistler arasında popülerleşirse, organizatörler gelecekte Osaka ve Kyoto'da da benzer otobüsleri devreye almayı planlıyor.

Tokyo sokaklarında gezerken aynı zamanda hareketli bir konveyörden suşi yeme fikri size nasıl geldi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.