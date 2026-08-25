Erling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyor

Real Madrid ve Manchester City'nin eski kanat oyuncusu Steve McManaman, GOAL'e verdiği özel röportajda Erling Haaland'ın Katalan kulübüne olası transferi hakkındaki söylentileri değerlendirdi. Barcelona'nın hücum hattındaki son değişiklikler ve Norveçli golcünün geleceği futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Basında yer alan haberlere göre, bu transfer konusu birçok kişi tarafından efsanevi bir boyuta taşınmış durumda. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2025-2026 sezonunda bir kez daha lig şampiyonluğunu kazanan Barcelona'nın iki deneyimli forvetiyle yollarını ayırdığı biliniyor. Özellikle, üretken Polonyalı forvet Robert Lewandowski serbest oyuncu statüsünde Katalonya'dan ayrılarak kariyerine ABD'nin MLS liginde devam ediyor. Ayrıca, İspanya milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Ferran Torres de 50 milyon Euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Kulüp yönetimi geleceği düşünerek bu yılın Şubat ayında Mısırlı yetenekli genç futbolcu Hamza Abdelkarim'i kadrosuna katmıştı. Ancak henüz 18 yaşında olan bu forvet, üst düzey maçlarda yeterli deneyime sahip değil. Bu nedenle takımın merkez hücum hattındaki seçeneklerin geçici olarak kısıtlı kalması uzmanların gözünden kaçmadı.

Haaland transferi ve finansal imkanlar

Son aylarda Atletico Madrid'de oynamak isteyen Arjantinli forvet Julian Alvarez'e yönelik ilgi hakkında da çok konuşuldu. 26 yaşındaki futbolcunun sonunda Camp Nou'ya gelmesi ihtimal dışı değil. Yine de, Manchester City ile bağlantılı bir başka süper golcünün ismi de scoutların dikkatinden düşmüyor.

Manchester City formasıyla 200 maça çıkıp 162 gol atan Erling Haaland, İngiliz kulübüyle 2034 yılına kadar sürecek devasa bir sözleşmeye sahip. Mevcut sözleşmesi uzun vadeli olsa da, İngiliz basınında futbolcunun geleceğine dair tahminler bitmiyor. Özellikle futbolcunun babası Alf-Inge Haaland'ın İspanya'da oynama seçeneğinin cazip olduğuna dair imaları, transfer söylentilerini daha da güçlendirdi.

Steve McManaman'ın görüşleri

Steve McManaman, Barcelona'nın önümüzdeki yıllarda Haaland'ı almak için uzun vadeli bir plan yapıp yapmadığı sorusuna yanıt verirken, herkesin zihninde Norveçli forvetin kariyerine İspanya'da devam etmek istediğine dair bir efsane olduğunu belirtti. Ancak uzman, Katalan kulübünün bu seviyede bir transfer için finansal gücünün yeterli olup olmayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

GOAL'e verdiği röportajda McManaman şunları söyledi: «Belki de uzun vadeli bir planı takip ediyorlardır, bunu bilemem. Herkesin kafasında Erling'in İspanya'da oynamak istediğine dair bir efsane var. Bence Barcelona'nın Erling'i almaya gücü yeter mi yetmez mi, bu başka bir mesele. Erling, City'de çok mutlu ve geçen yıl devasa bir sözleşme imzaladı». Yine de uzman, geçen sezon Blaugrana'nın hücum hattında sorunlar olmasına rağmen takımın şampiyonluğu kazandığını kabul etti.