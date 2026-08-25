Huawei Pura X View akıllı telefonu 7 Eylül'de satışa çıkıyor

·2·Teknoloji
Huawei Pura X View akıllı telefonu 7 Eylül'de satışa çıkıyor

Huawei, yeni amiral gemisi cihazı Pura X View akıllı telefonunun satışa çıkış tarihini resmen duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, şirketin tüketici iş grubu başkanı He Gang, tanıtım sırasında bu merakla beklenen cihazın 7 Eylül'den itibaren müşterilere sunulacağını belirtti. Huawei, aynı tanıtım gününde bir diğer büyük cihazı olan Mate XT 2 katlanabilir akıllı telefonunu da kamuoyuna tanıtacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni Pura X View, pazarda kendine has monoblok tasarımı ve sıra dışı ekran oranıyla öne çıkıyor. Üretici, bunun geniş ekranlı ilk monoblok akıllı telefon olduğunu ve ileri teknolojik çözümleri bünyesinde barındırdığını vurguluyor. Cihaz, 6,39 inç diyagonal boyuta sahip benzersiz bir panelle donatılmış olup, ekran en-boy oranı 16:9,5 olarak belirlenmiştir.

Rekor seviyede ekran ve ince çerçeveler

Akıllı telefon tasarımının en dikkat çekici yönlerinden biri ekran-gövde oranıdır. Kaynağa göre bu oran, rekor seviyede yüzde 96,1'e tekabül ediyor. Ekranın etrafındaki siyah çerçeve kalınlığı dört tarafta da sadece 1,05 milimetre olup, kullanım sırasında tam bir sonsuzluk hissi sunuyor.

Ayrıca, bu kadar ince bir gövdeye devasa bir güç kaynağının yerleştirilmesi uzmanların takdirini kazandı. Pura X View, 7000 mAh kapasiteli dayanıklı bir batarya ile donatılmıştır. Buna rağmen, akıllı telefonun gövde kalınlığı sadece 6,68 milimetre, toplam ağırlığı ise 201 gramdır.

Yazılım ve depolama kapasitesi

Cihaz, Huawei'nin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS 7 ile çalışıyor. Bu, arayüzün yüksek hızda çalışmasını ve ekosistem cihazlarıyla mükemmel bir entegrasyonu sağlıyor. Kullanıcılara veri depolama için geniş imkanlar sunulurken, cihazın maksimum dahili depolama kapasitesi 1 TB'a kadar ulaşıyor.

Şu anda ixbt.com'un haberine göre, yeni amiral gemisi üç farklı depolama konfigürasyonu ve dört farklı renk seçeneğiyle ön siparişe açılmış durumda. Satışların resmi başlangıç gününde, Huawei'nin akıllı telefonla ilgili kalan teknik detayları ve kesin fiyatlarını tam olarak açıklaması bekleniyor.

HuaweiPura X ViewHarmonyOSAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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