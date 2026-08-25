Samsung Galaxy S27 Ultra tasarımında köklü değişiklikler olacak

·62·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Ultra tasarımında köklü değişiklikler olacak

Samsung, gelecek nesil amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve yeni cihazlar hakkında ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. ixbt.com'un ünlü duyumcu Ice Universe'e dayandırdığı habere göre, önümüzdeki yıllarda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S27 Ultra modeli, boyutlarını önceki nesle kıyasla neredeyse hiç değiştirmeyecek ancak dış görünüşünde önemli değişiklikler yapılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Galaxy S27 Ultra modeli boyut ve ekran diyagonali açısından Galaxy S26 Ultra ile neredeyse tamamen aynı kalacak. Güney Koreli teknoloji devi, kullanıcıların alışkın olduğu temel boyut parametrelerini korurken amiral gemisinin görsel kimliğini yenilemeye karar verdi. Bu durum, müşterilerin gelecekteki cihazlara geçiş sürecini daha rahat ve büyük değişiklikler olmadan gerçekleştirmelerini sağlayacak.

Tasarım ve yapısal özellikler

Duyumcu, yeni amiral gemisindeki en belirgin dış değişikliğin ana kamera bloğu olacağını belirtiyor. Samsung mühendisleri, cihazın arka panelindeki optik modüllerin tasarımını kökten değiştirerek daha modern bir görünüm kazandırmayı planlıyor. Bununla birlikte, akıllı telefona ön ve yan taraftan bakıldığında Galaxy S26 Ultra ile neredeyse hiçbir farkın hissedilmemesi bekleniyor.

Cihazın iç bileşenleri ve ek özelliklerinin yerleşimi de önceki neslin geleneklerini sürdürüyor. Özellikle Samsung Galaxy S27 Ultra kasasında, S Pen dijital kalemi için ayrılan özel yuva yerini koruyacak; yani kasanın sol alt kısmında kalmaya devam edecek. Ayrıca, ana hoparlör de eskisi gibi sol tarafta yer almayı sürdürecek.

Serideki diğer modellerin değişiklikleri

Galaxy S27 amiral gemisi serisinin diğer üyelerinin de kendine has küçük ergonomik değişikliklere sahip olması bekleniyor. Ice Universe'in verilerine göre, Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ve Galaxy S27 Pro modellerinin yapısında önemli bir değişiklik yapılacak: bu cihazlarda alt hoparlörün konumu değiştirilerek sağ tarafa taşınacak.

Şu aşamada bu amiral gemisi serisi hakkındaki bilgiler yalnızca ilk sızıntılara dayanıyor ve Samsung, resmi tanıtıma kadar bu cihazlarda birkaç değişiklik daha yapabilir. Yine de teknoloji dünyasındaki bu tür haberler, gelecekte piyasaya sürülecek mobil cihazların trendlerini önceden değerlendirme imkanı sunuyor.

SamsungGalaxy S27 UltraAkıllı TelefonlarTeknolojilerGadgetlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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