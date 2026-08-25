36 yaşındaki FIDE yöneticisi aniden hayatını kaybetti

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) operasyon yöneticisi Sergey Indeykin 36 yaşında hayatını kaybetti. Federasyon, ölümünün ani bir hastalık sonucu gerçekleştiğini duyurdu.

Sergey Indeykin kısa süre önce görevli olarak Nijerya'nın başkenti Abuja'daydı. Orada bir satranç turnuvasının organizasyonunda yer alıyordu.

Seyahatin ardından Özbekistan'a gitti ve orada kendini kötü hissetmeye başladı. Rusya'ya döndükten sonra durumu ağırlaşan Indeykin, Perm şehrinde hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar hayatını kurtaramadı.

Merhumun babası Aleksandr Indeykin, oğlunun Nijerya'da enfekte bir sivrisinek ısırığı sonucu sıtma kapmış olabileceğini belirtti. Babasına göre, FIDE meslektaşlarının tarif ettiği semptomlar sıtmayı anımsatıyordu. Ancak hastalığın kesin teşhisi ve ölüm nedeni federasyon tarafından resmen doğrulanmadı.

Indeykin, 2021 yılından beri FIDE etkinliklerinde görev yapıyordu. Dünya Şampiyonası maçları, Dünya Kupası, Adaylar Turnuvaları, hızlı ve yıldırım satranç dünya şampiyonaları gibi büyük organizasyonların düzenlenmesinde yer aldı.

İşi gereği turnuvaların düzenlendiği farklı ülkelere sık sık seyahat etmesi gerekiyordu. Meslektaşları, Indeykin'i büyük uluslararası satranç turnuvalarının organizasyonuna önemli katkılarda bulunan profesyonel bir uzman olarak anıyor.

Bazı kaynaklarda, iş dışında bir çocuk esirgeme kurumuna destek verdiği ve seyahatlerinden çocuklara satrançla ilgili hediyeler getirdiği de belirtiliyor.

Nijerya'da sıtma yaygın hastalıklardan biridir ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ülke, dünyada sıtma yükünün en yüksek olduğu devletlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: MIR 24