Yeni Güçler: Kuzey Koreya'dan 400 İHA Operatörü ve İstihkamcı Cepheye Sevk Ediliyor

·3·Dünya
Yeni Güçler: Kuzey Koreya'dan 400 İHA Operatörü ve İstihkamcı Cepheye Sevk Ediliyor

Rusya ve Kuzey Koreya arasındaki askeri iş birliğinin kapsamı yeni bir stratejik aşamaya geçiyor. Batı ve Amerikan medya organlarının Ukrayna istihbarat kaynaklarına dayandırdığı yeni bilgilere göre, KDCB, Rusya Federasyonu sınır bölgelerine yüksek nitelikli askeri uzmanlardan oluşan büyük bir grup daha yerleştirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiytarafından yapılan açıklamaya göre, son aşamada ulaşan Kuzey Koreli askerlerin sayısı 8.500 kişiye ulaştı.

Kursk hattındaki İHA noktaları ve istihkamcılar

Ukrayna istihbaratının sağladığı bilgilere göre, KDCB güçlerinin uzmanlaşmış grubu doğrudan Kursk bölgesinde toplandı:

  • İHA Operatörleri: Sınır bölgelerinde kurulan komuta merkezlerinde en az 400 insansız hava aracı (İHA) operatörü görev yapıyor. Bu personel, istihbarat toplama ve saldırı dronlarını yönlendirme faaliyetlerini yürütüyor;

  • İstihkam ve Mühendislik Birliği: Grup bünyesinde 1.000 istihkam mühendisi bulunmakta olup, bu birimler savunma tahkimatlarını güçlendirme ve mayın temizleme çalışmaları yürütmektedir;

  • Taktik Görev: KDCB askerleri doğrudan Ukrayna sınırını geçmeden, Rusya sınırlarını ve arka cepheyi kontrol altında tutuyor. Bu durum, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ana muharip birliklerini taarruz operasyonlarına tam kapasiteyle sevk etmesine olanak tanıyor.

Füzeler, mühimmat ve yeni 50 bin kişilik anlaşma

Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri anlaşma kapsamında teknik ve insan gücü sevkiyatı devam ediyor:

  • Balistik Silahlar: Daha önce Rusya'nın KDCB'den en az 150 adet orta menzilli KN-23 ve KN-24 balistik füzesi ile büyük miktarda topçu mühimmatı teslim aldığı bildirilmişti;

  • Toplam Kontenjan: İstihbarat tahminlerine göre, şu ana kadar toplam yaklaşık 25 bin Kuzey Koreli askeri personel Rusya yapıları üzerinden geçti veya rotasyon düzeninde bulunuyor;

  • Eylül Görüşmeleri: Basında yer alan bilgilere göre, Vladimir Putin ve Kim Jong-un arasında yapılması beklenen bir sonraki üst düzey görüşmede, Rusya'ya ek olarak 50 bine kadar askeri uzman ve iş gücü gönderilmesi konusunun karara bağlanabileceği belirtiliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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