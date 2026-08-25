«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf etti
Eski UFC şampiyonu Merab Dvalishvili ve eski şampiyon Petr Yan arasındaki üçleme öncesinde Gürcü dövüşçünün sansasyonel itirafı; 24 Ekim'de Abu Dabi'deki UFC 333 turnuvasında beklenen belirleyici 3. maçın detaylarına dayanan analiz makalesi:
«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili, Petr Yan ile üçleme öncesi tüm gerçekleri itiraf etti!
UFC oktagonundaki en prensipli ve uzlaşmaz rekabetlerden biri, belirleyici doruk noktasına yaklaşıyor. Eski şampiyon Merab Dvalishvili Rus ezeli rakibi Petr Yan ile gerçekleşecek üçüncü maç öncesinde beklenmedik ve açık bir itirafta bulundu.
Gürcü dövüşçü, geçen karşılaşmada ağır darbeler aldığını gizlemedi ve bu kez rövanşı almak için tamamen farklı bir strateji uygulayacağını belirtti.
«Bu hata tekrarlanmayacak»: Merab'ın açıklaması
Dvalishvili, Petr Yan'a karşı yapılan son maçtaki zorlukları hatırlayarak açık bir değerlendirmede bulundu:
«Geçen sefer Petr Yan beni neredeyse ölümüne dövmüştü. Bu yüzden bu sefer böyle bir durumun tekrarlanmaması için tüm gücümle çabalayacağım», — dedi Dvalishvili.
Bu açıklama, dövüşçünün yaklaşan üçlemeye ne kadar ciddi ve dikkatli hazırlandığını gösteriyor.
1-1: Abu Dabi'deki belirleyici üçleme
İki yıldız arasındaki hesaplaşma şu ana kadar beraberlik şeklinde devam ediyor:
2023 yılı (İlk karşılaşma): Merab Dvalishvili, rekor sayıda takedown ve kesintisiz baskı sayesinde hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla galip gelmişti;
2025 yılı (İkinci maç): Petr Yan, taktiksel açıdan mükemmel bir dövüş sergileyerek rövanş maçında güvenli bir galibiyet elde etti ve skoru 1:1'e getirdi;
24 Ekim 2026 (Üçleme): Üçüncü ve final maçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde düzenlenecek UFC 333 turnuvasının ana olaylarından biri olacak.
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