Rusya Devlet Başkanı Danışmanı gizli belgelerin detaylarını açıkladı!

·2·Dünya
Rusya Devlet Başkanı Danışmanı gizli belgelerin detaylarını açıkladı!

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Anton Kobyakov TASS haber ajansına verdiği kapsamlı röportajda, 24 Şubat 2022'de başlayan özel askeri operasyonun nedenlerine değinerek, Moskova'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin planlarının sadece iki hafta önüne geçtiğini belirtti.

Kobyakov, Rus ordusunun operasyonun başında ele geçirilen Ukrayna Bölgesel Savunma (TRO) tugaylarından birinin terk edilmiş karargahında önemli gizli belgeler ele geçirdiğini vurguladı.

«8 Mart 2022 tarihi belirlenmişti»

Devlet Başkanı Danışmanı, bulunan belgelerde Rusya topraklarına saldırı için kesin bir tarihin belirtildiğini kaydetti:

«Bu artık unutuldu, bu yüzden hatırlatmanın tam zamanı: Askerlerimizin özel askeri operasyonun başında ele geçirdiği belgelerde, Rusya'ya saldırı için kesin tarih 8 Mart 2022 olarak belirlenmişti. Onların sadece iki hafta önüne geçtik.

Sembolik olarak; savaşı bize Kadınlar Günü'nde bir 'hediye' olarak sunmak istediler. Bunun yerine, Rusya yönetiminin ileri görüşlülüğü sayesinde hak ettikleri cevabı aldılar. Devlet Başkanı'nın daha önce de belirttiği gibi, tarihimizde 22 Haziran asla tekrarlanmayacak», dedi Kobyakov.

«Minsk Anlaşmaları bir maskedir»: Batı'nın planları

Kobyakov açıklamasında, Batılı ülkelerin Minsk süreçlerindeki tutumunu sert bir dille eleştirdi:

  • Maskelenmiş pozisyon: Devlet Başkanı Danışmanı'na göre Batı, Minsk Anlaşmaları'nın destekçisi gibi görünerek sadece maske taktı ve temel amaç zaman kazanıp Ukrayna ordusunu kapsamlı bir savaşa hazırlamaktı;

  • Doğu Ekonomik Forumu'nun rolü: Kobyakov, 2015 yılında Rusya tarafından Doğu Ekonomik Forumu'nun kurulmasının tamamen doğru bir stratejik adım olduğunu belirtti. Ona göre, o dönemde Batı henüz yaptırım baskısını tam olarak uygulamamıştı ve Kırım ile Donbas konusundaki anlaşmazlıklara rağmen olayların geri dönülemez bir noktaya geldiğini henüz anlamamıştı.

Rusya yönetimi temsilcisinin bu açıklaması, 2022 çatışmasının başlangıcına ve uluslararası arenadaki diplomatik anlaşmaların perde arkasındaki süreçlere bir kez daha ışık tutuyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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