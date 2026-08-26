Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Anton Kobyakov TASS haber ajansına verdiği kapsamlı röportajda, 24 Şubat 2022'de başlayan özel askeri operasyonun nedenlerine değinerek, Moskova'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin planlarının sadece iki hafta önüne geçtiğini belirtti.

Kobyakov, Rus ordusunun operasyonun başında ele geçirilen Ukrayna Bölgesel Savunma (TRO) tugaylarından birinin terk edilmiş karargahında önemli gizli belgeler ele geçirdiğini vurguladı.

Devlet Başkanı Danışmanı, bulunan belgelerde Rusya topraklarına saldırı için kesin bir tarihin belirtildiğini kaydetti:

«Bu artık unutuldu, bu yüzden hatırlatmanın tam zamanı: Askerlerimizin özel askeri operasyonun başında ele geçirdiği belgelerde, Rusya'ya saldırı için kesin tarih 8 Mart 2022 olarak belirlenmişti. Onların sadece iki hafta önüne geçtik.

Sembolik olarak; savaşı bize Kadınlar Günü'nde bir 'hediye' olarak sunmak istediler. Bunun yerine, Rusya yönetiminin ileri görüşlülüğü sayesinde hak ettikleri cevabı aldılar. Devlet Başkanı'nın daha önce de belirttiği gibi, tarihimizde 22 Haziran asla tekrarlanmayacak», dedi Kobyakov.