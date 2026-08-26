ABD, Çin bağlantılı büyük bir botnet ağının alan adlarına el koydu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin hükümetiyle bağlantılı siber saldırıları koordine eden geniş kapsamlı bir botnet ağına ait bir dizi alan adına el koydu. Adalet Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bu önlem operatörlerin yönetim platformlarına erişimini tamamen kısıtladı ve sistemi devre dışı bıraktı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre, bu botnet Çin hükümeti tarafından ABD'deki hastaneler, savunma yüklenicileri ve çeşitli federal devlet kurumları dahil olmak üzere birçok kritik tesisteki bilgisayarlara yetkisiz erişim sağlamak için kullanıldı. Savcılar, QTFY olarak bilinen Çin destekli grubun, Nanjing Xinjiuwei Network Tech adlı bir Çinli şirket tarafından yönetildiğini belirtti.

Botnet ve çalışma mekanizması

Söz konusu şirket, binlerce virüslü internet cihazından oluşan bir botnet ağı oluşturup işletti. Ağ, temel olarak bir maskeleme görevi görerek bilgisayar korsanlarının zararlı trafiğini gizledi ve faaliyetlerinin tespit edilmesini zorlaştırdı. Adalet Bakanlığı'na göre QTFY, bilgisayar korsanlığı hizmetleri sunuyordu.

Bu hizmetlerden Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan korsanlar da yararlandı ve botnet ağlarını kendi amaçları doğrultusunda kullanma imkanı buldu. 2018 yılına kadar uzanan saldırılar; NASA, Federal Rezerv Sistemi, Enerji Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nı etkiledi.

Devlet kurumlarına ve Senato'ya yönelik saldırılar

Hükümetin mahkemeye sunduğu belgelere dayanarak ixbt.com'un yazdığına göre, ABD Senatosu 2026 yılında bile siber saldırılara maruz kaldı. Bu durum, ülkedeki en önemli yasama ve devlet organlarının güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

Adalet Bakanlığı, alan adlarına el konulmasının botneti ve yönetim sunucularını tamamen durdurduğunu belirtti. Söz konusu alan adları botnet koduna gömülü olduğundan, ağın iletişimi ve temel operasyonları için kritik öneme sahipti.

Ağ devi Lumen, blog yazısında bilgisayar korsanlarının son bir yıldır devlet kurumlarını, savunma ve havacılık sektörlerini hedef alarak izlediğini belirtti. Şirket, bu tehditlerle ilgili elde ettiği verileri FBI ile paylaştı; bu da soruşturma ve alan adlarına el koyma sürecinde önemli bir rol oynadı.